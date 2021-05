Kijk hier de eerste teaser van Videoland Original 'Follow de SOA'

Een ongemakkelijke grappige coming-of-age serie over liefde, intimiteit en vriendschap tijdens een seksuele ontdekkingsreis. ​Alles wordt bespreekbaar gemaakt en geen onderwerp geschuwd.

De Videoland Original 'Follow de SOA', geproduceerd door Fiction Valley, is vanaf 4 juni bij Videoland te zien.

Wanneer een SOA zich als een lopend vuurtje door haar jaarlaag verspreidt, en zo bij de vers ontmaagde 18-jarige Esmée (Damaris de Jong) terechtkomt, MOET ze weten waar deze vandaan komt. Ze begint aan een grondig onderzoek om de SOA in kaart te brengen, maar raakt al snel verstrikt in de spannende en uiteenlopende sekslevens van haar klasgenoten. Wat begint als een onschuldige onderzoeksvraag van een wiskunde-nerd, wordt een obsessieve zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen tussen lust, seks en liefde bij anderen, maar vooral bij haarzelf. Er bestaat blijkbaar geen enkele wiskundige formule over hoe je om moet gaan met al die crazy hormonen in je lijf.

