Kijk achter de schermen bij speciale politiedienst in nieuwe serie 'Politie Dienst Infra'

Vanaf 2 maart is bij RTL 5 te zien hoe de specialistische politiedienst Dienst Infra handelt en opereert. Politiemensen vertellen openhartig over hun ervaringen bij het zoeken naar lichamen onderwater, het onderzoeken en voorkomen van lucht- en spoorwegongevallen, het jagen op rondtrekkende criminele bendes, het speuren naar drugs en drugsgeld op bijzondere plekken en het doen van spectaculaire invallen bij witwassers, drugslabs, en andere criminele organisaties.

Dit zijn 'gewone' dagen uit het leven van de Politie Dienst Infra. Voor het eerst openen zij hun deuren en zijn de werkzaamheden van dichtbij te volgen.

Politie Dienst Infra

Nog nooit eerder gaf Dienst Infra van de politie toestemming voor het volgen van hun bijzondere, maar ook soms gevaarlijke werk op- en onder water, in de lucht, op het spoor en op de snelwegen. Van opsporingszaken en ernstige ongevallen op het spoor of met vliegtuigen tot spectaculaire invallen bij criminele organisaties. De laatste jaren zijn de politie-experts van Dienst Infra veel in het nieuws geweest, maar niemand heeft tot nu toe van zo dichtbij gezien hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat.

In de zeven spannende afleveringen van 'Politie Dienst Infra' wordt meegelopen met deze bijzondere politiespecialisten. Niet alleen de dagelijkse werkzaamheden komen in beeld, maar de specialisten zijn ook openhartig over hun ervaringen en wat die met hen doen. Waar anderen een stap terug doen, zetten zij een stap naar voren. Voor het eerst wordt duidelijk wie ze zijn, hoe ze worden opgeleid, getraind en wat ze allemaal kunnen en doen.

'Politie Dienst Infra' wordt geproduceerd door Act of Crime en is vanaf dinsdag 2 maart om 20.30 uur te zien bij RTL 5.