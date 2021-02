Jurre Geluk en Menno Bentveld presenteren 'De Survival of the Fit-Test'

Onder de nieuwste generatie groeide voor de coronacrisis de zorgen over het milieu en de wil om klimaatsverandering tegen te gaan. Sinds het uitbreken van de pandemie is Nederland massaal naar buiten gegaan.

We maken wandelingen door de bossen, fietstochten over de heide en ontdekken de parels van de Nederlandse natuur. Daarom is het hoog tijd om onze Hollandse natuur te vieren en onze kennis te testen. Wat is de stilste plek van Nederland? Hoe komen exotische muggen hier? Hoe gaat de natuur om met zwerfafval en stikstof en wat kunnen we er zelf tegen doen? In 25 meerkeuzevragen testen Menno Bentveld en Jurre Geluk de kennis van het publiek en die van een BN'er panel en bieden inspiratie voor iedereen die iets of juist niets van de Nederlandse natuur weet en iets voor het klimaat wil doen.

Survivallen met onder anderen acteur Martijn Fischer, influencer Vonneke Bonneke, Boer Ayoub, rapper Donnie, televisiepresentatrice Dieuwertje Blok en rapper Sjaak. Wat kunnen zij en het publiek leren van de natuur? Wie is aan het eind van de avond de echte natuurexpert?

Jurre: 'Ik hou enorm van de natuur, maar had denk ik ook nooit langer dan een half uur in het bos gelopen. Ik ben echt een stadsmens, maar sinds corona is iedereen wat meer gaan wandelen, dus ik ook. Zo hebben de natuur en ik een hechtere band gekregen! In deze test leer je alle ins en outs over Moeder Natuur, maar ook waar je haar kan vinden in de grote stad.'

Menno: 'Het afgelopen jaar is natuur mateloos populair geworden. Vele Nederlanders, jong en oud liepen talloze corona-ommetjes door bos en park. Hoogste tijd om eens te testen wat men heeft opgestoken van al die wandelingetjes en dat eindeloos natuurfilms netflixen! Wat weet jij over… natuur?!'

De 'Survival of the Fit-Test' is voor de die-hard natuurliefhebbers, de beginnende activisten en voor de beunhazen. Voor vogelaars en mierenneukers. Voor iedereen die voor het klimaat wil staken maar het nog niet heeft gedaan.

De kijker kan live meespelen via de NPO 3-app. Er valt ook iets te winnen, de winnaar sleept een prachtige adoptieappelboom in de wacht met gegarandeerd acht kilo oogst!

'De Survival of the Fit-Test', zondag 7 februari om 20.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.