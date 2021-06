Het sprookje begint: wie verovert het hart van Tony Junior?

Voor alle romantici: nog één nachtje slapen en dan zijn de eerste twee afleveringen van 'De Bachelor' te zien bij Videoland. Tony Junior stelt zijn hart open in zijn zoektocht naar de vrouw met wie hij 100 gaat worden. Maar liefst twintig vrijgezelle vrouwen doen een gooi naar het hart van De Bachelor.

Hoe dit romantische avontuur verloopt en wat de uitkomst is, is de komende weken elke donderdag te volgen bij Videoland.

Viewing Party

Ook dit seizoen worden de afleveringen uitgebreid nabesproken bij Videoland in 'Viewing Party: De Bachelor'. De presentatie is dit seizoen in handen van niemand minder dan Bella Hay, die opvallende momenten uit de afleveringen op geheel eigenwijze samenvat. Dat doet zij niet alleen, maar met wekelijks een andere gast. In de eerste aflevering is Bachelorette Gaby Blaaser te gast. Andere gasten zijn onder meer Toni Peroni, Jill Goede en Niek Marijnissen. 'Viewing Party: De Bachelor' is elke vrijdag te zien bij Videoland.

Tony Junior roos

Rozen spelen een grote rol in 'De Bachelor': elke aflevering bepaalt Tony Junior in de rozenceremonie welke dames een roos ontvangen, maar ook wie geen roos ontvangt en huiswaarts moet keren. Als aandenken aan deze bijzondere periode, is de speciale Tony Junior roos gedoopt. De Tony Junior roos is een groot bloemige bloeiende rode roos, met fluweel gevlamde rozenblaadjes en fris groen blad. Het is een kwalitatief hoge, in Nederland gekweekte roos, in samenwerking met LM Flower Fashion Productions en FM Groep.

Over 'De Bachelor'

Hét romantische sprookje waarin Tony Junior zijn hart openstelt voor de ware liefde. Na een roerig liefdesleven weet Tony precies wat hij zoekt in een partner en is hij helemaal klaar voor de volgende stap. Op een droomlocatie in Kroatië gaat hij twintig vrijgezelle vrouwen leren kennen en hoopt hij de liefde van zijn leven te vinden. Ook dit seizoen vinden de meest romantische en spannende dates plaats in deze sprookjesachtige zoektocht. De iconische rozenceremonie mag daarbij ook niet vergeten worden. Met presentator Rick Brandsteder aan zijn zijde, bepaalt Tony elke week wie een roos ontvangt en voor wie het romantische avontuur helaas eindigt.

'De Bachelor' wordt geproduceerd door Warner Bros. en is vanaf donderdag 24 juni wekelijks te zien, exclusief bij Videoland. Op 24 juni is direct een dubbele aflevering te zien.