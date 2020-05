'Heel Holland Bakt Kids' zoekt kandidaten!

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Nog even en een ovenvers seizoen van 'Heel Holland Bakt Kids' wordt voor het eerst uitgezonden bij Omroep MAX. Maar niet voordat een heleboel enthousiaste bakliefhebbers zich hebben opgegeven!

Na zeven seizoenen 'Heel Holland Bakt' mogen nu ook kinderen alles in de strijd gooien om de beste juniorthuisbakker te worden. En dat doen zij niet alleen! In 'Heel Holland Bakt Kids' vormen de kandidaten teams. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar die ontzettend dol zijn op bakken, mogen dat samen doen met hun vader, moeder of een andere volwassene waar ze mee in één huis wonen. De opnames zullen plaatsvinden in de zomervakantie.

Sla je (be)slag! Aanmelden kan via heelhollandbakt.nl.