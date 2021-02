Gloednieuwe ziekenhuisserie 'Transplant' op FOX

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2021

Vanaf dinsdag 9 maart om 21.00 uur start de gloednieuwe ziekenhuis-serie 'Transplant' op FOX. Hierin volgen we het verhaal van een arts op de spoedeisende hulp, die zijn geboorteland Syri ontvluchtte om in Canada aan de slag te gaan.

In Canada zal hij talloze obstakels moeten overwinnen om zijn carrière in de wereld van de spoedeisende hulp te kunnen hervatten. Bash mikt hoog en is vastbesloten om te slagen: zijn passie en hoop werken aanstekelijk. Maar zal zijn nieuwe leven hem verstoten of zal deze 'transplantatie' aanslaan?

De cast van deze nieuwe ziekenhuisserie bestaat o.a. uit Hamza Haq, Laurence Leboeuf, John Hannah, Ayisha Issa, Jim Watson, Sirena Gulamgaus, Torri Higginson, Linda Smith, Grace Lynn Kung.

In 'Transplant' volgen we het verhaal van Dr. Bashir Hamed (Hamza Haq), een charismatische Syrische arts, met beproefde vaardigheden op het gebied van spoedeisende hulp. Wanneer hij zijn - door oorlog verscheurde - vaderland ontvlucht, worden hij en zijn jongere zusje vluchtelingen en worstelen ze om een nieuw leven op te bouwen in Canada. Maar als Bash ooit weer arts wil worden, moet hij zijn medische opleiding opnieuw beginnen.

Het verkrijgen van een felbegeerde plek als co-assistentschap lijkt helaas onmogelijk. Dan doodt een gruwelijke vrachtwagencrash bijna een gerenommeerd arts vlak voor zijn neus en redt Bash het leven van Dr. Jed Bishop (John Hannah). Daarmee verdient hij een positie als co-assistent op de grootste spoedafdeling van het beste ziekenhuis in Toronto. Ondanks zijn ervaring als arts in zijn vaderland, blijft het voor Bash een moeilijke weg. De training van Bash is anders, zijn levenservaring is anders en hij is geen goede match met zijn nieuwe collega's.

Het team werkt onvermoeidbaar om levens te redden en de goedkeuring te krijgen van het legendarische hoofd van de afdeling, Dr. Jed Bishop. Deze afdeling wordt geleid door de alerte en bittere Dr. Wendy Atwater en ondersteund door de oude hoofdverpleegster, de zelfverzekerde Claire Malone. Ondanks alles probeert Bash aan de vraag van zijn nieuwe nieuwe baan te voldoen, terwijl hij probeert de rekeningen te betalen, zijn kleine zusje groot te brengen en een nieuw leven voor hen beiden in dit onbekende land op te bouwen. Bash mikt hoog en is vastbesloten om te slagen: zijn passie en hoop werken aanstekelijk. Maar zal zijn nieuwe leven hem verstoten of zal deze 'transplantatie' aanslaan?

'Transplant', vanaf 9 maart elke dinsdag om 21.00 uur een dubbele aflevering op FOX.