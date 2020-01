'First Dates Valentijns Special' met BN'ers bij BNNVARA

Foto: © BNNVARA/Warner Bros. Nederland 2020

Op 14 februari opent het 'First Dates'-restaurant van gastheer Sergio en barman Victor voor de zesde keer haar deuren. In iedere aflevering zien we vrijgezellen, die dromen van de perfecte partner.

De singles zijn weer van alle leeftijden en komen uit het hele land. Dit gloednieuwe seizoen trappen we af met een Valentijns Special waarin BN'ers op zoek gaan naar hun perfecte match. De 'First Dates Valentijns Special' is op vrijdag 14 februari om 19.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Radio DJ Giel Beelen gaat op date en probeert zijn zenuwen in bedwang te houden. Is er een klik tussen hem en de reislustige Malou? De energieke zelfstandig ondernemer en vlogger Yvonne Coldeweijer is op zoek naar een man die leiderschap kan tonen. Personal trainer Koen zet zijn beste beentje voor. Maar of Yvonne daar voor valt? Presentator en producent Sipke Jan Bousema is klaar voor de liefde, zal zijn eerdere Tindermatch Dennis ervoor zorgen dat er vlinders ontstaan? Ook stylist Maik de Boer treedt binnen in het restaurant. Zal zijn date Richard zich staande houden op de rode loper naast Maik? Zangeres en musicalster Mariska van Kolck gaat op date met muziekliefhebber John, zullen de vonken overslaan?

Zoals altijd krijgen alle stellen aan het eind van het diner die ene vraag voorgeschoteld: 'Willen jullie elkaar nog een keer zien?'

'First Dates' is een coproductie van BNNVARA en Warner Bros. Nederland.