Eddy Zoëy gaat 'Ranking the Stars' presenteren

Eddy Zoy wordt de nieuwe presentator van 'Ranking the Stars' op RTL 5. Daarmee volgt hij Paul de Leeuw op. Dat meldt het AD.

Paul de Leuw heeft niet langer een contract bij RTL en dus ging de zender op zoek naar een nieuwe presentator voor 'Ranking the Stars'. De keuze viel op de 54-jarige Eddy Zoëy die zelf zegt dat hij als opvolger van de Leeuw grote schoenen te vullen heeft. 'Die man is niet te evenaren, heeft de lach aan zijn broek hangen', zegt hij. En nog: 'Als het misgaat, zien we het ook wel weer.'

Toen Paul de Leeuw in 2019 overstapte van BNNVARA naar RTL nam hij 'Ranking the Stars' mee. Hij was er sinds 2006, met uitzondering van 2009, vaste presentator van. Toen de Leeuw vorig jaar zijn contract bij RTL ontbond en enkel nog losse opdrachten voor de groep zou doen, stelde hij dat hij van RTL 'Ranking the Stars' niet meer mocht maken. Iets wat de zender ontkent. Insiders denken dat de Leeuw had gehoopt om 'Ranking the Stars' weer mee te kunnen nemen naar BNNVARA. Maar RTL besloot om het format in huis te houden, mét een nieuwe presentator dus. Toch laat zijn managment weten dat Paul de Leeuw Zoëy veel succes wenst.

Bron: ad.nl