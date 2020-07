'Drag Race Holland' binnenkort exclusief bij Videoland

Greetings squirrel friends! RuPaul heeft een belangrijke RuMail voor alle Drag Race-fans in Nederland. Binnenkort gaan de mooiste en meest glamoureuze dragqueens de strijd met elkaar aan in 'Drag Race Holland', exclusief bij Videoland.

Wie 'Drag Race Holland' gaat presenteren wordt nog bekendgemaakt. De productie is in handen van Vincent TV Producties.

Kijk hier de video!