Documentaire 'Veerkracht: gevecht tegen corona' bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Zoveel mogelijk thuiswerken, 1.5 meter afstand houden, vaker je handen wassen en in je elleboog hoesten. Een half jaar geleden had niemand verwacht dat dit het 'nieuwe normaal' zou worden.

In de documentaire 'Veerkracht: gevecht tegen corona' van filmmaker Marc Pos gaan we terug naar de plek die de hotspot van de crisis was: in Uden, Brabant. Het regioziekenhuis Bernhoven bevond zich plotseling in het epicentrum van een Brabantse corona brandhaard. Wat doe je als je 150 mensen kan helpen, maar 600 corona patiënten opgenomen moeten worden? We zien corona door de ogen van patiënten, artsen en verpleegkundigen zelf. 'Veerkracht: gevecht tegen corona' is vanaf 11 september te zien op Videoland.

Algemeen directeur Van den Enden: 'Op 4 maart testten wij de eerste positieve patiënt en op 8 maart zagen we dat het goed mis was. We realiseerden ons dat als dit zo door ging we elke drie dagen een verdubbeling zouden zien van de aantallen. Dat zou betekenen dat er een vloedgolf van patiënten op ons af zou komen. De rest van Nederland wist dit nog niet. En we zagen de noodzaak om dat urgentiebesef te gaan delen. Het was ook een zeer beangstigende tijd omdat we niet zeker wisten of we alle zieke mensen hier konden helpen. Met deze documentaire kan iedereen zien dat het ziekenhuis in een paar dagen tijd noodgedwongen veranderde in een coronacentrum, dankzij het fantastische team.'

Filmmaker Marc Pos (o.a. Eurovisie Song Contest 2021, het Geheim van de Meester): 'Het was een bizarre periode. Terwijl heel Nederland binnen zat, gingen mijn collega’s en ik opnamen maken in Uden. We hebben in de afgelopen zes maanden een unieke inkijk gekregen in het epicentrum van coronaland, omdat we al mochten draaien bij de beginperiode van het virus. We zaten zeven dagen in de week als fly on the wall bij vele belangrijke beslissingen. Alle facetten die bij een crisis horen zijn vastgelegd: de stress, het harde werken, het verdriet, de machteloosheid maar ook de liefde voor het vak en de dankbaarheid van de patiënten. Deze bijzondere inkijk schetst een uniek beeld van de veerkracht van het zorgpersoneel in crisistijd.'

De serie

Bernhoven is een regionaal ziekenhuis in Uden. Als het coronavirus uitbreekt in Nederland is het dit Brabantse ziekenhuis dat in het hart ligt van de uitbraak. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de toestroom aan patiënten het hoofd te bieden, want er zijn 150 bedden, maar uiteindelijk moeten meer dan 600 mensen in het verzorgingsgebied van dit ziekenhuis worden opgenomen. De camera krijgt vrije toegang terwijl dit ziekenhuis geschiedenis schrijft: artsen, verpleegkundigen en ondersteunende diensten zoals logistiek, techniek en schoonmaak draaien overuren. De directie en het Outbreak Management Team zijn in een dagelijks gevecht om het ziekenhuis beschikbaar te laten blijven voor nieuwe patiënten zodat het ziekenhuis niet in code zwart terecht komt. Er is een gebrek aan bedden, mensen, materiaal, apparatuur en aan hulp. Maar geen gebrek aan inventiviteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Een verhaal over menselijke veerkracht in een tijd van crisis.

'Veerkracht: gevecht tegen corona' wordt geproduceerd door POSVIDEO en is vanaf 11 september in zijn geheel bij Videoland te zien.