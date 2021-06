Dit zijn de winnaars van 'Love Island'!

Job en Esmée hebben 'Love Island 2021' gewonnen en gaan samen met 25.000 euro naar huis. Het verliefde koppeltje wat in de 'Love Island' villa een relatie kreeg eindigden vanavond op de eerste plaats.

Op de tweede plaats kwamen Donny en Rowenna, Nina en Paulo zijn derde geworden en Deniz en Loesje vielen in deze finale als eerste af.

'Love Island' is dé datingshow op Videoland waarin Nederlandse singles verliefd kunnen worden op hun mede islanders. De singles brengen vijf weken door in een prachtige, luxueuze villa op een zonovergoten locatie. De opbloeiende verliefdheid verloopt niet altijd even soepel, want de singles moeten niet alleen hun mogelijke partner veroveren, maar ook het hart van het publiek. Kijkers mogen namelijk via de 'Love Island' app meebepalen welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze kronen tot het sterkste koppel van het eiland.

'Love Island' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is te zien bij Videoland.