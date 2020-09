Dit zijn de queens van 'Drag Race Holland'!

Foto: Videoland/RTL - © Mark Engelen 2020

'May the best woman win!' Vandaag maakt Videoland bekend welke tien drag queens vanaf 18 september gaan strijden in het eerste seizoen van 'Drag Race Holland'.

Door middel van de meest diverse uitdagingen en runway shows laten ze iedere week zien wat zij in huis hebben. De creaties die de queens neerzetten, zijn bepalend voor wie er wint. De queens hebben maar één doel voor ogen; gekroond worden tot de eerste Nederlandse 'Drag Race Superstar'.

Iedere week nemen de twee queens die het minst hebben gepresteerd het tegen elkaar op in een legendarische lip sync battle. Wie wint: 'Shantay you stay!', wie verliest: 'Sashay away!'. Naast de historische titel wint de winnende queen een covershoot en tien pagina tellend interview in de Cosmopolitan en een speciaal gemaakte haute couture jurk van Claes Iversen. 'Drag Race Holland' wordt gepresenteerd door stylist en tv-persoonlijkheid Fred van Leer.

Ontmoet de tien queens van het eerste seizoen van 'Drag Race Holland':

MISS ABBY OMG (25), BREDA (@missabbyomg)

Voordat Henrique naar Nederland komt, groeit hij op in Brazilië. Hij komt in Nederland in aanraking met de drag community en zo ontstaat de flamboyante Miss Abby OMG: een ware uitlaatklep en star in the making. Abby OMG staat bekend om haar energieke en sexy optredens, glamoreus met een vleugje 'ghetto'. Een sweetheart, maar ook een sterke vrouw die niet met zich laat sollen. Ze treedt op naast de bekendste drag sterren uit Amerika en is in binnen- en buitenland een veelgevraagde entertainer. Naast solo performer maakt ze ook deel uit van het bekende drag house Mermaids Mansion. She will leave you saying 'OMG!'

ROEM (21), TILBURG (@roemservice)

Willem is als drag queen Roem uniek in deze groep queens. Roem heeft eigenlijk geen enkele affiniteit met live-performen en ze heeft nog nooit een voet in een club gezet. Alles gebeurt online en via Roem's eigen Youtube-kanaal wordt menig medemens aangespoord om altijd jezelf te zijn. Ze gelooft dat drag veel meer is dan enkel performen. De bingo's, het lipsyncen, allemaal hartstikke leuk… Maar niet aan haar besteed. Roem is opgegroeid in het epicentrum van de Biblebelt, Urk, en weet als geen ander hoe het is om op te groeien in een omgeving waar dat niet altijd even makkelijk is. Inmiddels is Urk ingeruild voor het Brabantse Tilburg.

CHELSEABOY (26), AMSTERDAM (@xochelseaboy)

De in Helmond geboren Brian zet zijn drag in om onderwerpen als gender en identiteit samen met zijn publiek te verkennen. Als ChelseaBoy neemt Brian het publiek mee naar hogere sferen door middel van live performances vol futuristische invloeden, in combinatie met nostalgische muziek uit de jaren 80. In tegenstelling tot vele queens, maakt ChelseaBoy in haar kostuums gebruik van onconventionele materialen, en draagt hij naast pruiken ook bald-caps, prothesen en zelfgemaakte hoofdsculpturen. ChelseaBoy is bij uitstek een kameleon, of in eigen woorden een 'gender hybrid transformer'.

JANEY JACKÉ (28), AMSTERDAM (@janeyjacke)

Al 10 jaar treedt Justin in drag op als Janey Jacké, de ultieme fantasie van een Pop Prinses. Justin groeide op in Volendam: de broedplaats van Nederlands talent. Janey Jacké is lief met een kleine bite en een hele dosis spice. Ze is een podiumbeest en internationaal bekend om haar unieke shows. Ze trad onder andere op in de US en Griekenland en was op Nederlandse televisie al vaker te zien. Ze is geroemd om haar looks, danstalent en unstoppable energy. There really is no one like JJ.

MA’MAQUEEN (30), ROTTERDAM (@iammamaqueen)

Dennis oftwel Ma’MaQueen heeft altijd een sterke fascinatie gehad met hoe genderconstructie zich sociaal maatschappelijk uit en ontwikkelt. Ma’MaQueen is de moeder van 'The House of Holographic Hoes', een drag house in Rotterdam. Ma’MaQueen identificeert zich als non-binair, dus niet per definitie als man of vrouw. Ma’MaQueen is een echte ‘conceptual look queen’. Uniek is dat Ma’MaQueen ALLES zelf ontwerpt en maakt. En niet alleen voor eigen creaties, maar ook voor anderen in de scene. Inclusiviteit staat bij haar hoog in het vaandel.

MADAME MADNESS (24), AMSTERDAM (@madame.madness)

Rowan is als Madame Madness The Bearded queen of Amsterdam en daarmee ook de eerste bearded queen in Drag Race wereldwijd! Met de baard probeert Madness de hokjes van mannelijkheid en vrouwelijkheid te doorbreken. En wil ze iedereen het gevoel geven dat anders zijn mag. Madame Madness heeft een strenge uitstraling, maar is eigenlijk heel lief, wijs en open-minded.

ENVY PERU (31), AMSTERDAM (@missenvyperu)

De Peruaanse Boris komt op vierjarige leeftijd met zijn moeder naar Nederland. Boris is als Envy Peru de meest gevolgde drag queen op social media in de Benelux, een geduchte concurrent in deze competitie dus. Samen met haar twee ‘zussen’ heeft Envy drag house Mermaids Mansion opgericht. Een van deze zussen is Miss Abby OMG, ook een deelnemer aan dit seizoen.

SEDERGINNE (26), ANTWERPEN (@sederginne_official)

Sederginne is de enige Vlaamse queen in het gezelschap en is een Comedy Queen in hart en nieren. Het bijzondere en unieke aan Sederginne is dat ze een dame op leeftijd is, terwijl Serge nog in de bloei van zijn leven staat. De meeste queens willen altijd jong blijven en er zo jong mogelijk uitzien, maar Sederginne heeft daar lak aan. Ze is berucht en beroemd in België waar zij al 9 jaar haar kunsten vertoont in solo shows, club avonden en in het theater. Inmiddels heeft ze ook de Amsterdamse scene eigen gemaakt en is ze klaar om de harten van Nederland te veroveren. Sederginne is een internationaal geboekt talent, met onder andere een eigen show op Mykonos. De belangrijkste boodschap van Sederginne: 'Drag is fun!'.

PATTY PAM-PAM (34), AMSTERDAM (@pattypampam)

Patty Pam-Pam, oftwel Pieter, groeit op in het zuiden van Limburg en wordt daarom ook wel 'Queen of the South' genoemd. Patty is creatief, lief en houdt van een trucje. Zingt, playbackt en danst, als het moet zelfs met een heel showballet. Al met al een verrassende verschijning, altijd in zelfgemaakte 'couture', van top tot teen, een hoogst eigen creatie.Van camp tot fashion, zonder moeite kleedt zij zichzelf en talloze andere DragQueens in binnen- en buitenland. Drag is kunst, en dat mag gezien worden!

MEGAN SCHOONBROOD (32), ROTTERDAM (@megan_schoonbrood)

Michael is beter bekend als de volkse en extravagante queen Megan Schoonbrood uit Rotterdam en zit al meer dan de helft van zijn leven in het vak. Door de jaren heen ontpopt ze zich als ware showdiva. Megan Schoonbrood is sympathiek, mondig, extravagant, mooi, klassiek en een tikkeltje ordinair. Ze heeft 23 nr1-pageant titels op zak en ontving de Dusty Tiara voor haar jarenlange inzet voor de LHBTI-gemeenschap. Gedreven door competitiviteit en ze is niet bang om een uitdaging aan te gaan.

'Drag Race Holland', geproduceerd door Vincent TV, is vanaf vrijdag 18 september wekelijks met een nieuwe aflevering exclusief te zien bij Videoland.