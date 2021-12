Deze zomer een exclusieve miniserie van 'GTST': 'Dokter Roman'

Ben jij fan van 'GTST' en kun je niet wachten tot de zomerstop voorbij is? Deze zomer hoef je iets minder lang te wachten! Op Videoland komt een exclusieve miniserie van 'GTST' online: 'Dokter Roman'.

Zo kun jij in de zomer toch nog een beetje 'GTST' bingen!

'Dokter Roman' is een psychologische miniserie van 'GTST'. Hierin wordt de nieuwe huisarts van Meerdijk, Roman van Loon, verdacht van het stalken van zijn ex en wordt hij door een rechercheteam van de politie verhoord. Door middel van flashbacks kun jij achterhalen wat er nou écht gebeurd is. Is Roman echt de belager of is hij slachtoffer van een manipulatief spel?

'Dokter Roman' kun je vanaf 19 augustus zien op Videoland!