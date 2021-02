Deze tien make-up talenten strijden om titel van 'Next Dutch Make-Up Star'

Foto: Videoland - © RTL 2021

Videoland gaat vanaf maandag 15 maart in 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star', gepresenteerd door Roxeanne Hazes, op zoek naar het grootste make-up talent van Nederland.

Tien veelbelovende make-up talenten nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie. Iedere aflevering moeten zij zichzelf opnieuw bewijzen en de mooiste, meest bijzondere en technisch uitdagende make-up creaties laten zien. Het werk van de make-up talenten wordt beoordeeld door de twee vaste juryleden Nikkie de Jager en Pernell Kusmus, die iedere aflevering worden bijgestaan door een wisselend gastjurylid, passend bij het thema van die week.

De twee slechtst presenterende kandidaten van de aflevering krijgen nog één laatste kans in de spannende Face-Off. Iedere aflevering valt het doek voor één van hen. Aan het einde van de competitie blijft de beste make-up artist over die zich 'The Next Dutch Make-Up Star' mag noemen en daarnaast € 15.000,- en een talentcontract bij de beroemde agency House of Orange wint.

Ontmoet hier de tien make-up talenten (in alfabetische volgorde):

Björn (@xbkills)

29 jaar, fashion & styling, Groningen

Björn is vier jaar geleden begonnen met make-up door het kijken van tutorials en experimenteren op zichzelf. Hij kwam toen zo vaak bij de MAC-winkel dat hij op een gegeven moment een baan aangeboden kreeg en zichzelf zo kon ontwikkelen als make-up artiest. Zijn grote droom is om een succesvolle MUA te worden en te werken bij fashion shows, films en televisie.

Chiara (@chiarahoijer)

23 jaar, eigenaresse Beautysalon, Rotterdam

Chiara is geboren in Curaçao en voor haar studie naar Nederland gekomen. Ze kon haar draai niet vinden op de universiteit en gooide het roer om, want ze wilde vooral creatief bezig zijn. Ze stopte met haar studie, huurde een make-up stoel in een salon en groeide langzaam uit tot een drukbezochte visagist. Haar grote droom is om uit te groeien tot een MUA met veel creatieve vrijheid.

Fianca (@fiancablaauw)

23 jaar, freelancer en eigen salon, Middenmeer

Fianca is altijd al een kunstzinnig buitenbeentje geweest. Toen ze ontdekte dat ze haar creatieve talent kwijt kon in make-up, duurde het niet lang tot ze zich ontpopte tot veelzijdige MUA. Van make-up wordt ze helemaal zen. Fianca is van alle markten thuis en als ze van een markt niet thuis is, dan zorgt ze er wel voor dat ze het onder de knie krijgt. Haar ijver en bedrijvigheid zorgt ervoor dat ze heel veelzijdig is in haar make-up creaties.

Jason (@jasongafar)

23 jaar, MUA opleiding House of Orange, Rotterdam

Jason is pas 1,5 jaar echt fanatiek bezig met make-up. Hij werkt in een parfumerie, waar hij is begonnen terwijl hij de make-up opleiding aan House of Orange volgde. Hij droomt van een leven als MUA bij de Vogue of grote shows. Hij maakt het liefste (soft) glam looks, maar hij ziet in arty make-up ook een grote uitdaging.

Kostijn (@kostijn_poggio)

20 jaar, student Allround Grimeur, Amsterdam

Kostijn wil graag beste MUA van de wereld worden. Hij zit in het laatste jaar van een all round grimeursopleiding en schat zijn kansen hoog in bij deze competitie. Kostijns eerste experimenten met make-up resulteerde in een draglook. Zijn droom is om te werken als een make-up artist, dat mensen hem kennen van zijn werk en hij zou graag een eigen make-up brand opzetten. Zodat mensen daar net zo verliefd op kunnen worden, zoals hij ook ooit verliefd is geworden op make-up.

Larissa (@larissajaimy)

20 jaar, omgeving Arnhem

Larissa vond in make-up echt een uitlaatklep en dit is uitgegroeid tot haar grootste passie. Ze experimenteert haar creaties vooral op zichzelf, heeft een heel eigen kijk op make-up en zal niet gauw iets maken dat lijkt op een creatie van iemand anders. Ze vindt de competitie spannend maar gaat er 100% voor.

Marly (@punching.pictures)

26 jaar, assistent storemanager NYX, Almere

Op haar zestiende begon Marly haar make-up experimenten te delen op Instagram. Al snel explodeerde het aantal volgers. Haar lust en haar leven steekt ze in haar Instagramaccount met het delen van experimentele looks. Voor haar is dit de kans om te laten zien wat make-up in je los kan maken.

Melanie (@lipsonfire)

25 jaar, woonbegeleider Psychiatrie, Enkhuizen

Make-up was altijd onderdeel in Melanie haar leven, maar kwam vijf jaar geleden pas echt tot uiting. Lip-art is haar grote specialiteit. In haar eigen studio fotografeert ze haar creaties en dat doet ze met uiterste precisie: ieder detail op haar lip-art is zichtbaar en moet kloppen. Ondanks dat Melanie geen opleiding in de make-up heeft gedaan, is make-up niet zomaar een hobby voor haar: zo is ze al eens een samenwerking aangegaan met grote Amerikaanse bedrijven als Kylie Cosmetics en Anastasia Beverly Hills.

Remy (@remystefan)

24 jaar, freelance MUA, Zaandam

Remy werkt voor een make-up merk en is dus continue bezig met make-up. Van kleins af aan is make-up al zijn passie, en maakte zijn moeder en zus dan ook veelvuldig op. Het speelt een belangrijke rol in zijn leven en kan eigenlijk niet zonder. Hij heeft ook al een aantal prijzen gewonnen waaronder de NYX Squad Award. Hoe extremer de make-up, hoe beter. Gewone, draagbare en alledaagse make-up met een extra toevoeging is zijn favoriet.

Thijmen (@paintedbytyler)

19 jaar, student Allround Grimeur, Zaltbommel

Thijmen studeert voor allround grimeur, danst daarnaast op hoog niveau amateurballet en speelt videogames. Al jong kwam hij in contact met make-up. Samen met zijn moeder ging hij vroeger mee make-up kopen, experimenteerde hiermee en is uiteindelijk uitgegroeid tot zijn grote hobby en passie.

De Videoland Original 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star', geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland B.V, start met een dubbele aflevering op maandag 15 maart bij Videoland.