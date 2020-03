Creatieve concepten voor een beter, schoner en socialer Nederland in 'Briljant!'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Wie pitcht een briljant concept voor een beter, schoner en socialer Nederland? Wie draagt een steentje bij aan de oplossing voor het fileprobleem, wie verduurzaamt onze energievoorziening en wie helpt de textielberg verkleinen?

In 'Briljant!', gepresenteerd door John Williams, krijgen creatieve geesten en briljante uitvinders de kans om hun concepten te pitchen bij experts. Elke aflevering wordt op een andere locatie opgenomen, waar innovatieve denkers hun uitvindingen en oplossingen voor maatschappelijke problemen presenteren. Aan het eind van elke aflevering wordt het briljantste concept door het publiek beloond met een geldprijs van maar liefst 10.000 euro.

Alledaagse gebruiksvoorwerpen vloeien vaak voort uit de hersenspinsels van innovatieve creatievelingen. De paperclip, de stoel, het wiel: sinds deze lampjes zijn gaan branden kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat we ooit zonder ze konden. Soms heeft een uitvinding net een extra steuntje in de rug nodig om opgepikt en verder ontwikkeld te worden. In 'Briljant!' onderwerpen heldere geesten hun oplossingen voor de problemen van de moderne wereld aan het aanwezige publiek én aan de mening van experts uit de vakgebieden lifestyle, eco en technologie.

Onder anderen Diederik Jekel, Cindy Pielstroom, Vivianne Bendermacher en Ruud Koornstra maken deel uit van het tienkoppige panel van experts. Zij beoordelen, in wisselende opstellingen van zes, de in hun vakgebied gepitchte concepten op haalbaarheid, originaliteit en presentatie. Van apps voor het upcyclen van tweedehands kleding, natuurlijk brandblusmiddel en kweekvleesburgers tot dynamostroken op de snelweg, steunkousen van slim textiel en natuurlijke batterijen voor pacemakers: de briljantste uitvindingen voor een beter, schoner en socialer Nederland komen voorbij. Per aflevering nomineren de experts, ieder in hun eigen categorie, één concept, waarna een stemronde van het publiek volgt. Wie aan het eind van de aflevering de meeste publieksstemmen heeft binnengehaald, gaat naar huis met maar liefst 10.000 euro.

'Briljant!' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf maandag 9 maart wekelijks om 21.25 uur te zien bij RTL 4.