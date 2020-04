Cartoon Network lanceert twee nieuwe gratis gaming apps

Foto: © Media Tornado/Cartoon Network 2019

Cartoon Network introduceert twee nieuwe gaming apps voor kinderen de komende weken. Vandaag lanceert Cartoon Network Gamebox, vanaf volgende week is ook Cartoon Network's Party Dash beschikbaar.

Cartoon Network GameBox, nu te downloaden in de App Store en via Google Play, bevat alle favoriete webgames van de Cartoon Network fans in 1 gratis app! De catalogus bevat tal van actie-puzzel-, race-, en voetbalspelletjes van geliefde reeksen zoals 'Ben 10', 'Gumball', 'Apple & Onion' en 'Teen Titans Go'!

De games worden afgewisseld met verrassende animatiefilmpjes en klikbare on-screen spelletjes, waarbij kinderen aangemoedigd worden om de hele app te ontdekken. Er worden regelmatig nieuwe games toegevoegd, zodat de GameBox eindeloos veel fun bevat!

Tot slot kunnen GameBox gebruikers ook hun favoriete games 'liken' en ook downloaden naar hun eigen toestel, zodat er steeds verder gespeeld kan worden als er bijvoorbeeld geen verbinding is. Dit alles is gratis, zonder in-app aankopen.

Cartoon Network GameBox is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App Store en via Google Play.

Cartoon Network’s Party Dash

Cartoon Network’s Party Dash is een snelle actiegame waarbij karakters zich langs obstakels en vijanden moeten begeven.

In een wereld die personages en omgevingen uit onder andere 'We Bare Bears', 'Gumball' en 'Ben 10' bevat, moeten spelers zich een weg banen door een toren waar ze het langst moeten overleven. Geen eenvoudige klus, want er liggen tal van vijanden, vallen en andere struikelblokken op hun weg!

In het spel kun je tien populaire Cartoon Network figuren unlocken: Four Arms, Heatblast, XLR8, Gumball, Darwin, Anais, Penny, Grizz, Panda en Ice Bear.

Leuke upgrades zijn beschikbaar door virtuele munten in te ruilen. Elk item dat vrijgespeeld wordt bevat speciale eigenschappen zoals dubbele snelheid, extra leven, shield of zelfs een krachtige hamer!

Cartoon Network’s Party Dash is gratis te downloaden in de App Store en via Google Play vanaf 9 april.