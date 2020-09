Cartoon Network lanceert splinternieuwe reeks 'Elliott From Earth'

Foto: © Media Tornado/Cartoon Network 2020

Cartoon Network gunt je een eerste blik op de splinternieuwe reeks 'Elliott From Earth', met een teaser trailer die de ruimte en zijn personages toont.

'Elliott From Earth', van de getalenteerde makers van 'The Amazing World of Gumball', is een sci-fi komedie bestaande uit 20 afleveringen van 11 minuten. Een kleine jongen en zijn moeder worden getransporteerd naar een vreemde plek in het universum, waar ze omringd worden door een arsenaal aan aliens uit alle uithoeken van het heelal. Terwijl ze uitzoeken hoe ze daar zijn terechtgekomen proberen ze een nieuwe thuis te bouwen en maken ze tal van nieuwe vrienden, zoals Mo de dinosaurus: het enige andere wezen dat ooit op aarde heeft geleefd.