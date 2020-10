Bram Krikke kondigt 'De Grote Bram Krikke Show' aan

Foto: Videoland - © RTL 2020

Vanavond heeft Bram Krikke in zijn Qmusic radioprogramma aangekondigd dat zijn eigen grote show eraan komt. Na het grote succes van de Videoland-pilotserie 'De Kelder van Krikke', waarin de kijker zijn avontuur volgt in het onderzoeken wat er nou allemaal nodig is voor zo'n show, zou 'De Grote Bram Krikke Show' begin volgend jaar te zien zijn bij Videoland.

RTL: 'In 'De Kelder van Krikke' is al een voorproefje te zien van wat voor grote show Bram voor ogen heeft. We waren overvallen door de hoeveelheid glitter en glamour in deze pilotserie, maar zijn erg blij met het enorme aantal positieve reacties en houden ons hart vast voor wat er nog komen gaat. Wel vragen we ons nog steeds af hoe Bram zijn showtrap heeft gefinancierd. Wellicht dat daar Hans Kazan aan te pas is gekomen, hoewel Kees van der Spek er ook bovenop zat. Zoals we inmiddels van Bram gewend zijn, denkt hij met zijn niet te temmen enthousiasme alweer een paar stappen vooruit. We komen binnenkort terug met meer nieuws over of zijn droom van een megalomane show uitkomt, al vragen we ons af of we daar nog keuze in hebben.'

'De Grote Bram Krikke Show' is geproduceerd door Human Factor TV en is te zien bij Videoland.