Blind daten én blind quizzen met Linda de Mol in 'De Dating Quiz' op SBS6

Om de ware liefde te vinden, zijn mensen tegenwoordig bereid om ver te gaan. Naakt daten, samenwonen of zelfs trouwen zonder elkaar ooit gezien te hebben... je kunt het zo gek niet bedenken. En jij kan meedoen!

Toch leer je elkaar pas écht kennen, als je samen een uitdaging aangaat. Door mee te doen aan een quiz bijvoorbeeld! Tijdens het quizzen kom je erachter of je met iemand kunt samenwerken, hoe slim iemand is en of je met elkaar kunt lachen.

In 'De Dating Quiz' van Linda de Mol zien we daarom singles die daten én quizzen - tegelijkertijd. In elke aflevering nemen drie gematchte koppels het tegen elkaar op. De singles die een koppel vormen, hebben elkaar vóór de show al uitgebreid gesproken, maar nog niet gezien. Ze zien elkaar pas als er tijdens de show een koppel afvalt... en de grote vraag is dan: maakt liefde blind? Wie weet gaat het winnende koppel niet alleen naar huis met een fantastische geldprijs, maar ook met een nieuwe liefde!

'De Dating Quiz' heeft het allemaal: het is een blind dating reality programma en een kennisquiz ineen. Het is het ultieme spel van de liefde! Om die liefde een realistische kans te geven, daten de koppels vooraf - blind - met elkaar. Ze krijgen ruim de tijd om met elkaar te praten. Na de dates geven de singles aan met wie ze een klik voelen. Met wie ze uiteindelijk gematcht zijn, blijft een verrassing totdat Linda dat in de studio aan ze bekendmaakt…

Tijdens het spelen van de quiz kunnen ze elkaar niet zien, maar uiteraard wél horen. Op die manier spelen ze verschillende spelrondes. Er zijn spellen waarbij ze elkaars kennis moeten inschatten, of juist goed moeten samenwerken om tot een antwoord te komen. Bij alle spellen hebben ze elkaar nodig en leren ze elkaar beter kennen.

Als er een koppel afvalt, is het langverwachte moment eindelijk daar en gaan ze elkaar voor het eerst in levenden lijve zien. Dertig seconden lang kijken ze elkaar diep in de ogen... Daarna moet elk koppel beslissen: houdt het hier op? Of is er een voorzichtige vonk? Als het finalekoppel besluit om apart verder te gaan, spelen ze niet samen, maar tegen elkaar de finale... Kiezen ze wel voor elkaar, dan maken ze samen kans op een grote geldprijs!

Alle singles van Nederland zijn welkom. Ben jij vrijgezel, vind je quizzen leuk en heb je zin in een bijzondere date? Ga naar sbs6.nl/datingquiz en geef je op!

'De Dating Quiz' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'De Dating Quiz' is vanaf het najaar te zien op SBS6.