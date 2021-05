Blik bij Videoland vooruit op EK 2021 in 'Villa Oranje'

Zondag 11 juli 2010. De WK finale tussen Nederland en Spanje, voor altijd gegrift in ons collectief geheugen. In de basis staan vier van Nederlands grootste voetballers ooit; Sneijder, Kuyt, Van Bommel en Heitinga. Samen zijn ze goed voor 404 gespeelde wedstrijden in Oranje en allemaal hebben ze een imposante club carrière.

Met het EK voor de deur biedt Videoland een prachtige, persoonlijke en openhartige terug- en vooruitblik met deze vier mannen. Samen met Frank Evenblij kijken ze in 'Villa Oranje' terug op hun imposante carrières en wordt vooruit gekeken naar het komende EK. De eerste twee afleveringen van 'Villa Oranje' staan vanaf vrijdag 14 mei op Videoland, daarna verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering.

Verhalen worden verteld en ervaringen gedeeld. Verhalen over vriendschap, liefde, voetbal en verwachtingen. De mannen zijn al lange tijd goede vrienden en kennen elkaar door en door, wat mooie gesprekken oplevert en nog nooit vertelde anekdotes naar boven haalt. Van samen eten, darten, spelletjes en kaarten, de dagen zijn goed gevuld. Iedere avond zingt een Nederlandse zanger een lied voor één van de mannen en worden de vier verrast met videoboodschappen van oud-trainers of teamgenoten. Van Zlatan tot Mourinho en van Koeman tot Van Gaal, iedereen komt voorbij.

Presentator Frank Evenblij: Dit programma is voor mij een droom die uitkomt. Ik heb in mijn leven al veel sporters mogen interviewen, maar dit zijn voor mij en mijn generatie echt helden. Naast de vooruitblik op het EK dat voor de deur staat, was dit ook de ideale gelegenheid om terug te blikken op dat legendarische WK van 2010. Je krijgt hierdoor een prachtige inkijk in een vriendschap die ontstaat bij jonge voetballers op reis. De omgangsvormen, het plagen, het houden van elkaar… dit heb je nog nooit ergens gezien.

'Villa Oranje' wordt geproduceerd door Act of Sport en is vanaf vrijdag 14 mei wekelijks te zien bij Videoland.

Voor de voetballiefhebber: 'Shirtje Ruilen: De EK Verhalen'

Met het EK 2021 voor de deur, weet Videoland precies wat er speelt. Naast 'Villa Oranje' kan de voetballiefhebber zijn hart namelijk ophalen aan nieuwe voetbalcontent bij Videoland. In juni is namelijk te zien hoe Frank Evenblij terug is met een nieuw seizoen 'Shirtje Ruilen'. Een seizoen waarin EK verhalen centraal staan. Zo gaat hij bijvoorbeeld op bezoek bij Giovanni van Bronckhorst. De oud-Oranje captain speelde maar liefst 106 interlands voor het Nederlands Elftal en heeft daar een rijke collectie shirts aan overgehouden. Daarnaast bezoekt hij onder andere Orlando Engelaar en Edson Braafheid.