'BBC Nature collectie' op Discovery

In navolging van de iconische BBC natuurdocumentaires 'Blue Planet', 'Planet Earth', 'Life', 'Frozen Planet', 'Africa', 'Nature's Great Events' en 'The Hunt', die sinds 24 maart beschikbaar zijn op Dplay, wordt nu ook de 'Nature'-collectie van de BBC toegevoegd.

In totaal gaat het om 24 titels en 89 afleveringen, waaronder series zoals 'Dangerous Earth', 'Generation Earth', 'How To Build A Planet', 'Operation Snow Tiger' en 'Weird Wonders of the World'.

Discovery heeft in het verleden altijd al nauw samengewerkt met de BBC en vorig jaar hebben beide partijen een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst getekend, waardoor gedurende het jaar meer dan 230 BBC-series digitaal exclusief beschikbaar worden gemaakt op Dplay.

'BBC Nature'-collectie, vanaf dinsdag 19 mei op Dplay.