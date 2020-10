Arnon Grunberg maakt nieuwe VPRO-serie: 'Europeaan in New York'

In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen maakt Arnon Grunberg videobrieven over zijn fascinatie, zijn liefde voor de stad New York, voor het land.

Al 25 jaar woont de schrijver in New York. In deze tiendelige serie legt hij uit waarom.

Schrijver Arnon Grunberg geeft, in eigen stijl, zijn kijk op de Amerikaanse samenleving. In zijn videobrieven komen onderwerpen voorbij die wat hem betreft belangrijk zijn om dit land beter te begrijpen: religie, emigratie, etniciteit, gezondheidszorg, het leger en het diepe geloof in de Amerikaanse uitzonderingspositie.

Aflevering 1, zaterdag 3 oktober

New York, New York

Schrijver Arnon Grunberg verliet in 1995 Nederland en vertrok naar New York. Nu wordt hij Amerikaan. Hij vraagt zich af wat dat betekent ten tijde van Trump en wat er eigenlijk precies verandert als je een ander paspoort krijgt. Om deze vragen te kunnen beantwoorden gaat hij terug naar zijn begintijd in New York City. Samen met Paula Toppani, een oud-restauranthouder waar hij ooit voor in de bediening werkte, blikt hij terug én meteen ook vooruit.

'Europeaan in New York', vanaf 3 oktober elke zaterdag en zondag na 'Nieuwsuur' rond 22.00 uur op NPO 2.