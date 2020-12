'Apennoten' werkt samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Foto: © KRO-NCRV 2020

Vanaf 5 december werkt 'Apennoten' (KRO-NCRV) samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor de serie 'Apennoten Klassiek'.

In deze serie brengt presentator Pepijn Gunneweg kinderen op speelse wijze in aanraking met klassieke muziek. Samen met musicus en componist Bas Fortgens en een 6-koppig ensemble van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, leert hij kinderen een liedje over onder andere de regen (De Vier jaargetijden van Vivaldi), een tovenaar (De Tovenaarsleerling van Paul Dukas) of de zee (Four Sea Interludes van Benjamin Britten).

Katinka Reinders, hoofd educatie Rotterdams Philharmonisch Orkest is blij met deze nieuwe samenwerking: 'Onze missie vanuit onze educatieafdeling is om kinderen kennis te laten maken met klassieke symfonische muziek waarbij we aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Het programma Apennoten van KRO-NCRV maakt deze aansluiting op een perfecte wijze. Zowel de kinderen als de muziek worden serieus genomen en dat past bij ons als orkest.'

KRO-NCRV en Zappelin vinden het belangrijk om kinderen zo op speelse wijze in aanraking te brengen met klassieke muziek. Eerder hebben is dit gedaan in de serie 'Apennoten' (algemeen), waarin kinderen kennis hebben gemaakt met verschillende instrumenten. In deze uitzending werd iedere aflevering een professionele muzikant uitgenodigd die vertelde over zijn instrument en samen met de kinderen muziek maakte.

'Apennoten Klassiek', vanaf zaterdag 5 december om 7.45 uur bij KRO-NCRV op NPO Zappelin.