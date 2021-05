Acht TikTok creators in Videoland-serie 'V House: Inside the Mansion'

Het aantal dagelijkse TikTok gebruikers is het afgelopen jaar bijna verdriedubbeld naar ruim 1,7 miljoen gebruikers, onder jongeren is dat aantal zelfs vervijfvoudigd. Voor jonge creators biedt het platform dé kans om zich te profileren.

In de nieuwe realityreeks 'V House: Inside the Mansion' volgen we acht van deze jongvolwassen TikTok creators die voor de grootste uitdaging uit hun nog prille social carrière staan: ze krijgen de kans om samen een Nederlands TikTok groepsaccount te starten en zo succesvol mogelijk te maken. Hoewel ze op hun solo accounts ruim 4,5 miljoen volgers hebben, moeten ze voor het @vhouse account helemaal opnieuw beginnen. Lukt het ze om hun creativiteit te combineren en de sweet spot te vinden in de constant veranderende wereld van social media? Niet alleen voeren ze hun eigen ideeën uit, ook krijgen ze opdrachten en challenges van bekende gasten. 'V House: Inside the Mansion' laat het offline leven van online creators zien en is vanaf 18 mei wekelijks te zien bij Videoland.

De V House creators verblijven in een luxe mansion in Nederland. Deze beschikt over eindeloze mogelijkheden en middelen, waarmee de creators alles uit de kast kunnen halen om hun publiek te raken en naar het @vhouse account te bewegen. Door middel van opdrachten en (geheime) challenges worden de creators extra uitgedaagd. Regelmatig komt er een bekende gast langs die een nieuwe challenge aankondigt. Zo worden er work-out TikToks gemaakt met Gaby Blaaser en leren de creators beginnende TikTokker Gerard Joling alle kneepjes van het vak. Stefano Keizers en Soy Kroon geven de creators een coaching sessie. De wereld achter de video’s is namelijk een wereld vol passie en fun, maar ook vol onzekerheid, teleurstelling en conflict. Wie zijn de creators echt, wie zijn ze buiten hun content om en hoe gaan ze om met de druk van een groepsaccount én hun eigen account? V House: Inside the Mansion laat de verhalen achter de content zien, waarin de jonge creators niet alleen de verantwoordelijkheid krijgen over hun groepsaccount, maar voor het eerst ook over zichzelf én hun nieuwe, luxueuze huishouden.

Het @vhouse TikTok account is in acht weken tijd uitgegroeid tot een populair account met ruim 150K volgers en 2,3 miljoen likes. Elke dag wordt er om 16.00 uur een nieuwe video geplaatst.

De acht TikTok creators zijn:

Dario de Vries, @dario.de.vries, 363K volgers

De achttienjarige Dario is in 2020 als een grap begonnen met TikTok, maar dit werd al snel serieus. Hij begon met het maken van fashion content, maar heeft de switch gemaakt naar entertainment video’s met humor, waar hij al zijn creativiteit in kwijt kan. Hij doet veel ideeën op van zijn volgers, die hem 'opdrachten' sturen die Dario op een humoristische manier uitvoert. Hij heeft nu een tussenjaar, maar gaat in september weer beginnen met een nieuwe studie.

Demi van Dijk, @demivandijkk, 139K volgers

Demi is achttien jaar en maakt op TikTok vooral comedy- en imitatiecontent. Ze is begonnen in 2020 en haar account is razendsnel gegroeid, dankzij onder meer haar vlekkeloze imitatie van Britt Dekker, waarmee ze ook te zien was in De Casting Kantine. Daarnaast zijn Nikkie Plessen, Mega Mindy en Pippi Langkous karakters die ze veel imiteert. Naast haar TikTok carrière werkt ze in de gehandicaptenzorg.

Jesse van den Reek, @jesseziorr, 486K volgers

De achttienjarige Jesse is eind 2020 begonnen met TikTok en maakt vooral veel lipsync en dans video’s. Met zijn wilde bos blonde haren verovert hij de harten van zijn TikTok publiek, dat zich ook voor een groot deel in Amerika bevindt. Hij is erg perfectionistisch en is 24/7 met TikTok bezig.

Jesse van Wieren, @jessevanwieren, 461K volgers

Jesse is achttien jaar en zit sinds 2019 op TikTok. Zijn tweede video had meteen al 600K views, waardoor zijn account al snel in het oog sprong. Hij maakt vooral lipsync en humoristische video’s, waar vaak ook een inspirerende boodschap in zit. Naast zijn TikTok carrière zit Jesse in het laatste jaar van een theateropleiding.

Sara Dol, @officialsaarx, 2,6M volgers

De negentienjarige Sara staat met haar 2,6 miljoen volgers in de top 5 van succesvolste Nederlandse TikTokkers. Ze begon in 2015 al met TikTok-voorganger Musical.ly, waar ze op haar zestiende al de magische grens van één miljoen volgers bereikte. Ze maakt vooral muziekvideo’s met veel effecten, waardoor ze wel een paar uur per video bezig is.

Sara Ras, @saarbabyy, 150K volgers

De 23-jarige Sara (Saar) timmert al een tijdje aan de weg in haar social carrière. In 2010 begon ze met haar fashion en lifestyle blog, wat zich al snel uitbreidde naar een succesvol YouTube kanaal. In 2020 is ze begonnen met TikTok, waar ze zich nu voornamelijk op stort. Ze maakt net als ‘vroeger’ vooral fashion en lifestyle content.

Xavier Molijn, @xavierrofzo, 216K volgers

De 23-jarige Xavier is in 2019 begonnen met TikTok. Hij is vooral bekend geworden door zijn sketches over de verschillen tussen Nederlandse en Surinaamse ouders en andere comedy content. Vaak voegt hij een humoristische twist toe aan een herkenbare, alledaagse situatie. Hij is gestopt met zijn studie zodat hij zich volledig op zijn passies kan richten: TikTok én acteren.

Yazmina Agzoul, @yazz.minaa, 145K volgers

De negentienjarige danseres Yazmina is in 2019 begonnen met TikTok. Ze maakt vooral dans, fashion en zang content en probeert haar eigen draai te geven aan TikTok trends. Eén van haar populairste posts is met rapper Bizzey en de video’s waarin ze met vriendinnen of haar zusje danst scoren ook goed. Naast TikTok, doet ze de opleiding tot verpleegkundige.

'V House: Inside the Mansion' wordt geproduceerd door NewBe is vanaf dinsdag 18 mei wekelijks te zien bij Videoland.