Zaterdag gaat 'Ben 10 tegen het Universum: De Film' in wereldpremière op Cartoon Network

Zaterdag gaat 'Ben 10 tegen het Universum: De Film' in wereldpremičre op Cartoon Network

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2020

Cartoon Network's Ben 10 neemt het hele universum over (letterlijk) met de wereldpremičre van 'Ben 10 tegen het Universum: De Film' op zaterdag 10 oktober.

De tv-film is vanaf die dag te zien voor fans van over de hele wereld. De film wordt in België en Nederland om 10.50 uur uitgezonden op Cartoon Network.

De film boordevol actie vertelt het verhaal van een vijand uit Ben's verleden die nu terugkeert om een heleboel schade aan te richten aan Team Tennyson en bij uitbreiding de aarde. Ben moet noodgedwongen de ruimte in om de wereld te redden. Ondertussen werken Gwen en Opa Max, in de afwezigheid van Ben, samen om de wereld te beschermen. Wanneer Ben van zijn stuk wordt gebracht door de slechterik in de ruimte, moet onze held een manier bedenken om terug te keren naar de aarde!

'Ben 10' is dit jaar al door 2,7 miljoen kinderen bekeken op Cartoon Network en Boomerang. De serie is geproduced door Cartoon Network Studios in samenspraak met Man of Action Entertainment ('Big Hero 6', 'Generator Rex'). Uitvoerend producent was John Fang ('Mixels', 'Genera tor Rex').