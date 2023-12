You are under arrest! Netflix blaast 'Beverly Hills Cop' nieuw leven in

Netflix brengt een nieuwe film uit in de befaamde 'Beverly Hills Cop'-franchise. Eddie Murphy keert terug in de iconische rol van de eigenzinnige rechercheur Axel Foley.

Ook Billy Rosewood als Judge Reinhold, John Taggart als John Ashton, Jeffrey Friedman als Paul Reiser, en Serge als Bronson Pinchot maken hun comeback. 'Beverly Hills Cop: Axel F.' staat naar verwachting in de zomer van 2024 op Netflix.

Over 'Beverly Hills Cop: Axel F.'

Detective Axel Foley (Eddie Murphy) is opnieuw te vinden in Beverly Hills. Wanneer het leven van zijn dochter wordt bedreigd, bundelen Jane (Taylour Paige) en het team van Foley hun krachten met zowel een nieuwe partner (Joseph Gordon-Levitt) als oude vertrouwelingen Billy Rosewood (Judge Reinhold) en John Taggart (John Ashton) om de druk op te voeren en een samenzwering bloot te leggen.

Regisseur: Mark Molloy

Cast: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser, Bronson Pinchot en Kevin Bacon

Gebaseerd op de karakters van: Danilo Bach en Daniel Petrie, Jr.

Verhaal door: Will Beall

Scenario: Will Beall, Tom Gormican en Kevin Etten

Producent: Jerry Bruckheimer, p.g.a., Eddie Murphy, p.g.a., Chad Oman, p.g.a.

Co-producent: Melissa Reid

Uitvoerende producenten: Ray Angelic, Charisse Hewitt-Webster en Lorenzo Di Bonaventura