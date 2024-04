Sven Ratzke woensdag in 'Volle Zalen'

Cornald Maas ontmoet Ratzke (47) in Berlijn, waar ze op een onopvallende begraafplaats bij het graf van Dietrich staan. Het gesprek spitst zich toe op haar rol in de Tweede Wereldoorlog, waarbij ze de kant koos van De Geallieerden.

Wat intrigeert Ratzke nog meer aan de Duitse legende?

Sven Ratzke - zoon van een Nederlandse vader en een Duitse moeder - kreeg een Musical Award voor zijn hoofdrol in Rocky Horror Show (2022), en werkte in het buitenland met grootheden als Nina Hagen en Rufus Wainwright. Internationaal succes oogstte hij in 2016 met zijn alom geprezen voorstelling over David Bowie. Maar waarom kunnen Nederlanders hem niet altijd plaatsen?

