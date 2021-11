Winnaars National Geographic Fotowedstrijd 2021 zijn bekend

Lucien Vandenbroucke uit Izegem wint met zijn inzending: Ochtendgloren de publieksprijs in de volwassen categorie landschap van de National Geographic Fotowedstrijd 2021. Dit werd zondag bekendgemaakt tijdens de finale uitzending van de National Geographic Fotowedstrijd 2021.

De jury én het publiek kozen uit ruim 13.000 inzendingen hun winnaars van de volwassenen in de categorieën Mens, Dier en Landschap. Voor junioren zijn de categorieën: Dier, Landschap en Raar Maar Waar. Per categorie is er een jury- en een publiekswinnaar gekozen.

Dit jaar bestond de vakjury uit fotografen Sacha de Boer, Lieve Blancquaert en nieuw dit jaar: Jasper Doest. National Geographic hoofdredacteuren Robbert Vermue, Renske Lamers en zendermanager Tim Beudel sloten zich ook aan bij de jury. Ook dit jaar presenteert Klaas van Kruistum de finale.

De feestelijke finale van de National Geographic Fotowedstrijd werd dit jaar gehouden in het 'Virtual Event Studio' in Hilversum waar de foto's in de virtuele wereld tot hun recht kwamen. De genomineerden voor de finale deden dit jaar- net als voorgaand jaar- mee via een live-verbinding. Juryleden Sacha de Boer, Robbert Vermue en Renkse Lamers maakten de winnaars bekend van de volwassen- en junior categorieën. Hierbij gaven zij vakkundig hun commentaar op de ingezonden foto's en feliciteerden uiteraard de winnaars. National Geographic zender manager Tim Beudel maakte de winnaars bekend voor de publieksprijs. In totaal zijn er dit jaar ruim 200.000 stemmen uitgebracht voor de publieksprijs.

Tijdens de finale werden verschillende prijzen uitgedeeld, waaronder een jaarabonnement op National Geographic Magazine of National Geographic Junior en een OPPO Watch of giftcard van Kamera Express. De winnende foto’s worden in National Geographic Magazine en National Geographic Junior gepubliceerd en Stijn Thoolen ontvangt daarnaast ook nog een smartphone van OPPO. Onder de stemmers werd names Zwitserland toerisme een meerdaagse reis naar Zwitserland weggegeven die in handen viel van Pieter Jan uit Tzummarum.

Winnaars National Geographic Fotowedstrijd 2021

Categorie Volwassen Landschap

Winnaar Vakjury en overall winnaar:

Antartic Science Laser

Stijn Thoolen, Oisterwijk

Winnaar Publieksprijs

Ochtendgloren

Lucien Vandenbroucke, België

Categorie Volwassen Mens

Winnaar Vakjury:

Zahar

Marijn Fidder, Zwolle

Winnaar Publieksprijs

Scars

Kitty De Bot, Oldenzaal

Categorie Volwassen Dier

Winnaar Vakjury:

Bijen slaapfeestje

Joris Vegter, Groningen

Winnaar Publieksprijs

Koolmeesje neemt bad

Cora Deutekom, Schagen

Categorie Junioren Dier

Winnaar Vakjury:

De Jacht

Lianne Otten, Nieuweroord

Winnaar Publieksprijs

De Harde Werker

Camiel van Schoors, Brecht - België

Categorie Junioren Landschap

Winnaar Vakjury:

Fixed Light

Jelle Kleinlugtenbeld, Dalfse

Winnaar Publieksprijs

Heide in de mist

Sem Scheerder, Rheden

Categorie Junioren Raar Maar Waar

Winnaar Vakjury:

Vlammetjes in de nacht

Marnix Don, Woerden

Winnaar Publieksprijs

Dwarsfluit

Fien Deloddere, Kruibeke - België

De grootse fotowedstrijd van de Benelux

De prestigieuze National Geographic fotowedstrijd, gestart in 2007, is een samenwerking tussen National Geographic Channel, National Geographic Magazine en National Geographic Junior Magazine. De competitie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder fotografieliefhebbers in Nederland en België.

Entertainment met een doel

Fotografie zit verankerd in het DNA van National Geographic. Fotografen reizen continu de wereld over om mooie, fascinerende en inspirerende beelden vast te leggen die onze blik op de wereld verbreden. Fotografie past in de missie van National Geographic om entertainment met een doel te bieden aan wereldwijd 487 miljoen televisiekijkers, 54 miljoen lezers van National Geographic Magazine en 416 miljoen volgers op sociale media. Meer dan een kwart van de opbrengst van National Geographic komt ten goede aan de National Geographic Society, die daarmee explorers ondersteunt om onze kennis van de wereld te vergroten en te verspreiden.