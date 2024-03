Wereldwijde hit 'Avatar: The Last Airbender' keert terug voor seizoen 2 en 3 op Netflix

Water. Aarde. Vuur. Lucht. De Vier Naties verenigen zich voor seizoen 2 en 3. Netflix kondigt aan dat 'Avatar: The Last Airbender' terugkeert voor een tweede en derde seizoen.

De live-action herinterpretatie van de geliefde animatie wordt voortgezet om het legendarische verhaal van Aang tot een passend einde te brengen. Sinds de lancering op 22 februari domineerde de serie als #1 tv-show met 41,1 miljoen views in de eerste 11 dagen. Bovendien was het de meest bekeken serie in 76 landen en stond het in de top 10 in 92 landen.

Over 'Avatar: The Last Airbender'

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Deze vier naties leefden ooit in harmonie, met de Avatar, meester van alle vier de elementen, die de vrede tussen hen bewaarde. Maar alles veranderde toen de Vuurnatie de Luchtnomaden uitroeide: de eerste stap van de Vuurmeesters om de wereld te veroveren. Nu de huidige incarnatie van de Avatar nog moet verschijnen, heeft de wereld de hoop verloren.

Maar als een licht in de duisternis ontspringt er hoop wanneer Aang (Gordon Cormier), een jonge Air Nomad - en de laatste van zijn soort - ontwaakt om zijn rechtmatige plaats als de volgende Avatar in te nemen. Samen met zijn nieuwe vrienden Sokka (Ian Ousley) en Katara (Kiawentiio), broers en zussen en leden van de Southern Water Tribe, begint Aang aan een fantastische zoektocht vol actie om de wereld te redden en terug te vechten tegen de angstaanjagende aanval van Vuurheer Ozai. Maar met een gedreven kroonprins Zuko die vastbesloten is om hen te vangen, wordt dit geen makkelijke taak. Ze zullen de hulp nodig hebben van de vele bondgenoten en kleurrijke personages die ze onderweg tegenkomen.