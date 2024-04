Warner Bros. Discovery telt af naar Parijs 2024 met sneak peek van de studio's en speciale programmering

Het aftellen is begonnen! Met nog precies 100 dagen tot de start van de Olympische Spelen laat Warner Bros. Discovery (WBD) een eerste glimp zien van de studio's in Parijs van waaruit het komende zomer de Olympische Spelen zal tonen aan de wereld én staat de programmering bij Eurosport in het teken van de Olympische Spelen.

WBD is Home of the Olympics en de enige plek waar fans álle momenten van de Olympische Spelen live en on-demand kunnen bekijken.

De Olympische Spelen in Parijs worden dit jaar door Warner Bros. Discovery geproduceerd vanuit de studio's die zijn gevestigd in het prestigieuze Hotel Raphael – ook wel het Warner Bros. Discovery House genoemd – met uitzicht op de beroemde Eiffeltoren, waarbij de stand-up posities de Arc de Triomphe op de achtergrond hebben. In het speciaal voor de Spelen opgerichte WBD House wordt het allerbeste op het gebied van programmering en analyse geproduceerd en verwelkomen we deelnemende topatleten en andere genodigden.

WBD House beschikt in totaal over vier studio’s die productieteams uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk, Polen, Italië en Duitsland gebruiken, naast drie stand-up posities. Daar wordt gebruik van gemaakt door WBD’s premium wereldwijde nieuwszender CNN en voor live-uitzendingen van Nederland, Spanje, Finland en Denemarken. De technologie verbindt de hubs in Europa en de Verenigde Staten, met beheer en bewerking van de content over het wereldwijde netwerk van WBD.

Exclusieve programmering

Eurosport 1 viert de mijlpaal van ‘100 Days to Go’ op woensdag 17 april vanaf 18:00 uur met een reeks liveverbindingen vanuit Parijs en een avond met programma’s in het teken van de Olympische Spelen:

The Power of the Olympics | te zien om 18:15 uur

The Power of the Olympics wordt vanaf 17 april tot en met de start van de Olympische Spelen wekelijks uitgezonden en bevat interviews met enkele van de grootste atleten die in Parijs voor goud gaan. De laatste ontwikkelingen rondom de Spelen staan centraal, evenals persoonlijke verhalen.

The Olympians | te zien om 18:45 uur

Negenvoudig BMX-wereldkampioen Matthias Dandois presenteert The Olympians, een 60 minuten durende documentaire die fans een toegangskaartje geeft tot de levens van tien top-Olympiërs. Ontdek hoe deze topatleten – afkomstig uit verschillende landen en met uiteenlopende sportachtergronden – zich voorbereiden en vier jaar van hun leven wijden aan de training voor de Spelen. Atleten die worden gevolgd zijn onder meer Kevin Mayer (Franse tienkamper), Saul Craviotto (Spaanse kajakker), Pauline Ado (Franse surfer), Adam Peaty (Britse zwemmer), Timo Boll (Duitse tafeltennisser) en Gianmarco Tamberi (Italiaanse hoogspringer).

Chasing Glory | te zien om 20:00 uur

Chasing Glory is een persoonlijke, dramatische en onthullende zevendelige documentaireserie die zes atleten volgt terwijl ze zich voorbereiden op deelname aan de Spelen. Menno van Gorp (breakdancer uit Nederland), Karsten Warholm (Noorse recordhouder op de 400 meter), Janja Garnbret (Sloveense klimmer), Dina Asher-Smith (Britse sprinter), Peter Sagan (Slowaakse wielrenner) en Vahine Fierro (Franse surfer) zijn allemaal te zien in deze serie die is gecoproduceerd met Red Bull Media House.

Paris: La Vie Sportive | te zien om 21:00 uur.

Eurosport zendt tot slot ook nog Paris: La Vie Sportive uit, een documentaire die de historische en unieke relatie van Parijs met sport in herinnering brengt in de honderd jaar sinds hier in 1924 voor het laatst de Olympische Spelen plaatsvonden. De documentaire wordt verteld door niemand minder dan de legendarische voetballer Thierry Henry die met Frankrijk in 1998 wereldkampioen werd en in 2000 Europees kampioen.

Looney Toones bij Eurosport

WBD maakt gebruik van de breedte van zijn volledige netwerk en merken, waarmee het de Spelen naar een compleet nieuwe en jongere doelgroep kan brengen. Vorige maand werd bekendgemaakt dat WBD samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) werkt aan een internationaal consumenten-productenprogramma met de personages van Looney Tunes. Eurosport zendt in aanloop naar de Olympische Spelen een reeks afleveringen van 'Sport Made Simple' uit, gepresenteerd door Bugs Bunny. Het bekende tekenfilmkonijn zal op zijn eigen onnavolgbare wijze enkele complexe aspecten van de 4 x 100 meter estafette, tennis, breakdance, volleybal en gymnastiek uitleggen. De eerste aflevering van 'Sport Made Simple' met Looney Tunes gaat van start met de 4 x 100 meter estafette op 17 april op de sociale en digitale platformen van Eurosport, met een segment dat opgenomen wordt in de openingsaflevering van The Power of the Olympics.

Digitale bestemming

Ook wordt op 17 april een nieuwe microsite gelanceerd op Eurosport.nl, speciaal voor Paris 2024, waarop gebruikers de complete en gelokaliseerde Olympische ervaring in heel Europa kunnen bekijken in 12 talen. De site wordt dé digitale bestemming voor fans van de Olympische Spelen: van interviews met lokale sporthelden tot videohoogtepunten en van speciale features tot de laatste kwalificatiewedstrijden.

Olympische Spelen op HBO Max

WBD heeft vorige maand ook bekend gemaakt dat HBO Max de enige plek is waar je deze zomer elk moment van de Olympische Spelen kunt bekijken – alle 3.800 uur aan live-actie. De vernieuwde streamingdienst HBO Max wordt in Nederland in juni gelanceerd en brengt de huidige programmering van HBO Max, het real-life entertainment van discovery+ en alle internationale sportuitzendingen van Eurosport voor het eerst op één plek. De Olympische Spelen maakt deel uit van elke abonnementsvorm, zodat alle klanten volledige toegang krijgen tot het grootste sportevenement ter wereld. Lees hier meer over het vernieuwde HBO Max.

Daarnaast zal Eurosport gedurende de 19 dagen van het event non-stop live verslaggeving bieden voor zijn sportfans. De lokale Nederlandse programmering tijdens de Olympische Spelen wordt op een later moment bekend gemaakt.

De mijlpaal van ‘100 Days to Go’ vormt het begin van een gedenkwaardige Summer of Sport op WBD’s lineaire en streaming platforms door heel Europa. Dit omvat Roland-Garros, de US Open, elke grote wielerronde - Giro d'Italia, Tour de France en La Vuelta a España, de WHOOP UCI Mountain Bike Wereldserie, Speedway GP en daarnaast de Tour de France Femmes en de 24 uur van Le Mans. Inclusief Parijs 2024 zal WBD deze zomer meer dan 5.000 uur aan live sport uitzenden.