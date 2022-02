Vrijdag gaat de langverwachte 'werkplekthriller' 'Severance' in première op Apple TV+

Apple TV+ lanceert vrijdag 'Severance', de langverwachte nieuwe thrillerserie op de werkvloer met in de hoofdrollen Adam Scott, Academy Award en Emmy Award-winnaar Patricia Arquette, Emmy Award-winnaar John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus en Academy Award-winnaar Christopher Walken.

'Severance', van regisseur en uitvoerend producent Ben Stiller en maker Dan Erickson, wordt wereldwijd gelanceerd op Apple TV+ met de eerste twee afleveringen, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering op vrijdag.

In 'Severance' leidt Mark Scout (Adam Scott) een team bij Lumon Industries, wiens werknemers een ontslagprocedure hebben ondergaan, waardoor hun herinneringen chirurgisch worden verdeeld tussen hun werk en privéleven. Dit gedurfde experiment in 'work-life balance' wordt in twijfel getrokken omdat Mark zich in het middelpunt van een ontrafelend mysterie bevindt dat hem zal dwingen de ware aard van zijn werk en van zichzelf onder ogen te zien.

'Severance', vanaf vrijdag 18 februari te zien bij Apple TV+.