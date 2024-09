Vierde seizoen voor HBO-dramaserie 'INDUSTRY'

HBO heeft de veelgeprezen originele dramaserie 'INDUSTRY' van Bad Wolf voor een vierde seizoen verlengd. De laatste aflevering van het achtdelige derde seizoen - van makers Mickey Down en Konrad Kay - zal op maandag 30 september a.s. op HBO Max in première gaan.

Verhaal seizoen 3: INDUSTRY volgt een groep jonge bankiers in de keiharde Londense financiële wereld die hun identiteit vormen in de hectische omgeving van de internationale bank Pierpoint & Co. vol immense werkdruk, seks en drugs.



Terwijl Pierpoint naar de toekomst kijkt en een grote gok waagt met ethisch beleggen, bevinden Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) en Eric (Ken Leung) zich midden in de opvallende beursgang van Lumi: een groen technologie-energiebedrijf onder leiding van Sir Henry Muck (Kit Harington). Het verhaal van Lumi reikt tot aan de top van de financiële wereld, de media en de overheid. Sinds ze Pierpoint heeft verlaten, wil Harper (Myha’la) graag terugkeren naar de verslavende sensatie van de financiële wereld en vindt ze een onverwachte partner in FutureDawns portefeuillemanager Petra Koenig (Sarah Goldberg).



Cast seizoen 3: Myha'la, Marisa Abela, Harry Lawtey, Ken Leung, Conor MacNeill, Sagar Radia, Kit Harington, Sarah Goldberg, Miriam Petche, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel, Irfan Shamji, Andrew Havill, Roger Barclay, Fady Elsayed en Fiona Button.



Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programmering Hoofd van HBO Drama Series en Films: “Drie seizoenen lang is INDUSTRY onbevreesd in haar kijk op ambitie en klasse, en heeft zichzelf neergezet als een toonaangevend HBO-drama. Door de unieke visie van Mickey en Konrad heeft deze verwrongen, opwindende kijk op de Londense financiële wereld, de hedendaagse “workplace show" opnieuw gedefinieerd. We zijn zo blij dat kijkers en critici seizoen drie erkennen als groter en beter dan, versterkt door sublieme prestaties van onze ongeëvenaarde cast. We twijfelen er niet aan dat Mickey en Konrad, samen met het geweldige team onder leiding van uitvoerend producent Jane Tranter voor Bad Wolf en uitvoerend producent Kathleen McCaffrey, seizoen vier naar nog grotere hoogten zullen brengen.”



Mickey Down & Konrad Kay, makers, schrijvers, regisseurs en uitvoerend producenten: "We zijn erg blij, en dankbaar voor HBO, het ongelooflijke team van Bad Wolf en onze fenomenale cast en crew voor hun vertrouwen in INDUSTRY en dat ze ons hebben laten groeien als makers, schrijvers en nu ook regisseurs terwijl we de show naar een hoger niveau brachten. We kunnen niet wachten om dieper te duiken en het beste seizoen tot nu toe af te leveren met seizoen 4."



Jane Tranter, uitvoerend producent, CEO en oprichter van Bad Wolf: “Het is de afgelopen acht jaar een buitengewoon avontuur geweest, vanaf de eerste ontwikkeling tot nu ook de bestelling van een vierde seizoen van INDUSTRY. Het onwankelbare geloof van HBO in Mickey, Konrad, de cast en het hele creatieve team van Bad Wolf is een enorme blijk van vertrouwen in onzekere tijden. Deze toewijding tot het koesteren van nieuw talent en het investeren in kwaliteitsprogrammatie, heeft geresulteerd in een show waar we allemaal uitzonderlijk trots op zijn. Bad Wolf kan niet wachten om iedereen terug te krijgen naar Wolf Studios Wales om de INDUSTRY naar een nog hoger niveau te tillen.



Credits seizoen 3: INDUSTRY is bedacht, geschreven en uitvoerend geproduceerd door Mickey Down & Konrad Kay. De serie is een Bad Wolf-productie voor HBO/BBC en werd uitvoerend geproduceerd door Jane Tranter, Kate Crowther en Ryan Rasmussen voor Bad Wolf; en Rebecca Ferguson voor BBC. Regisseurs zijn onder andere Mickey Down en Konrad Kay, Isabella Eklöf en Zoé Wittock. Kathleen McCaffrey van Little Gems zal toetreden als uitvoerend producent voor het nieuwe seizoen.