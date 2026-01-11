'The Nightmare Neighbor Next Door' nieuw op TLC

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar helaas heeft lang niet iedereen zo'n goede buur. In Engeland leeft zelfs een op de vijf mensen in onmin met zijn buren.

Dat zulke conflicten soms flink uit de hand kunnen lopen, is te zien in 'The Nightmare Neighbor Next Door', waar de ergste burenruzies centraal staan. Wat begint als een kleine irritatie kan uitgroeien tot explosieve conflicten vol intimidatie, stalking, geweld en soms zelfs levensgevaarlijke confrontaties. Zo krijgt de 28-jarige Emma in haar nieuwe woning direct te maken met extreme geluidsoverlast van haar bovenbuurman. Wanneer ze hem er vriendelijk op aanspreekt, escaleert de situatie zo erg dat hij uiteindelijk een grote steen naar haar gooit.

Dat het niet altijd eenvoudig is om één schuldige aan te wijzen, blijkt in Hampshire waar een nieuw stel wordt vanaf dag één wordt geconfronteerd met boze buren. De reden: hun blaffende hond en krijsende papegaai en kaketoe. De ingeschakelde inspectie constateert dat de dieren niet buitensporig veel lawaai maken, maar de buren denken daar anders over. Zo blijven beide partijen naar elkaar wijzen waardoor de spanningen alleen maar verder oplopen.

'The Nightmare Neighbor Next Door', vanaf maandag 12 januari om 18.30 uur op TLC.