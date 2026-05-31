Ontdek wat er in juni op STAR Channel te zien is
'Avatar' neemt ons mee naar de verbazingwekkende wereld van Pandora, waar een man aan een episch avontuur begint en uiteindelijk vecht om zowel de mensen van wie hij houdt als de plek die hij nu zijn thuis noemt te redden.
FILM
AVATAR
Kijk 'Avatar' op 27 juni vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
NIEUW
SCANDAL S1
Olivia Pope wijdt haar leven aan het beschermen van het imago van de Amerikaanse elite en het bewaren van hun geheimen. Olivia wordt gerespecteerd en gevreesd. Ze was media-adviseur van de president en heeft het Witte Huis achtergelaten om haar eigen crisismanagementbedrijf te starten. Ze hoopt een nieuw hoofdstuk in haar leven te beginnen, professioneel en privé, maar lijkt haar verleden niet achter zich te kunnen laten. Langzaam wordt duidelijk dat haar disfunctionele werknemers, die de problemen van anderen zo goed kunnen oplossen, niet weten wat ze met hun eigen problemen aan moeten.
Kijk 'Scandal' vanaf 12 juni, elke vrijdag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.
FILM
SOUL
Pixar’s 'Soul' volgt Joe, die zijn droomoptreden krijgt in de beste jazzclub van de stad. Na een misstap belandt hij in The Great Before, waar hij met Soul 22 antwoorden zoekt op grote levensvragen.
Kijk 'Soul' op 6 juni, vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
FAMILY GUY S23
'Family Guy' is een animatieserie over het gezin van Peter en Lois Griffin. Lois is de stabiele factor van het gezin, maar haar man Peter is een dikke nietsnut, die telkens voor veel chaos en wanorde zorgt. Hun dochter Meg wordt altijd door iedereen genegeerd, hun zoon Chris is een leeghoofd en hun baby Stewie is een duivels ventje met een eigen wil. Het meest intelligente familielid is de hond Brian.
Kijk 'Family Guy' vanaf 7 juni, elke zondag vanaf 20.00 op STAR Channel.
