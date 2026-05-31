'Tot De Laatste Noot': over ouder wordende operazangeressen
Hoelang kun je op het hoogste podium blijven staan? Vier internationaal gerenommeerde zangeressen worden door hun leeftijd uitgedaagd om te blijven voldoen aan de hoge eisen van de operawereld.
Wat gebeurt er wanneer zij het perfectionisme van zich afwerpen en hun veranderende stem omarmen? Zijn zij in staat zichzelf opnieuw uit te vinden? Regisseur Marlou van den Berge vertelt hun verhaal in de documentaire 'Tot De Laatste Noot', te zien bij de NTR in 'Het Uur van de Wolf'. Een documentaire over artistieke veerkracht, innerlijke strijd en de vraag hoe je relevant blijft in een wereld die ouder worden zelden viert.
Ooit schreef een recensent dat haar 'vocale bruikbaarheid' voorbij was. Een klap in het gezicht van de Nederlandse sopraan Charlotte Margiono (1955). Na een internationale carrière, met pieken en dalen, keert zij terug naar haar basis. 'Die dodelijke perfectie, dat hoef ik echt niet meer'. Lukt het haar het plezier in het muziek maken terug te vinden?
De Franse sopraan Sandrine Piau (1965) verkent nieuwe rollen en bewijst tegelijkertijd dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn. 'Regisseurs bellen me omdat ze weten dat ik nog kan rennen op het podium.'
De Duitse mezzosopraan Doris Soffel (1948) is de oudste van de vier en staat nog altijd op de grootste podia. Van stoppen wil ze niets weten: 'Werken is mijn levenselixer.' Met meer dan honderd rollen op haar naam wil ze doorgaan tot het laatst. 'Ik hoop dat ik simpelweg op een dag op het podium omval.'
De Amerikaans-Nederlandse sopraan Roberta Alexander (1949–2025) bleef zingen tot het einde. 'Hoe moe ik van tevoren ook ben, als de voorstelling er is ben ik er.' Vol levenslust stond ze tot het eind van haar leven nog op de bühne en droeg ze haar kennis over aan een nieuwe generatie zangers. De documentaire bevat opnamen van de laatste repetities van Roberta voor de opera 'Louise' in Aix-en-Provence. Roberta overleed plotseling ten tijde van de montage van de film.
De film toont de harde kant van de operawereld: de druk van artistiek leiders, regisseurs, managers en de pers. Zoals Margiono het verwoordt: 'Als je niet van nature maatje 38 hebt, heb je een probleem.' Daarnaast laat de film zien hoe interne zelfkritiek zangers kan beperken, terwijl zij juist nog veel te bieden hebben aan diepgang, muzikale ervaring en levenswijsheid. Tot de laatste noot is een ode aan de veelzijdigheid van de oudere vocaliste en laat zien waarom levenservaring geen beperking is maar een onmisbare artistieke kracht.
Regisseur: Marlou van den Berge
Producent: 24 Classics
'Het Uur van de Wolf: Tot De Laatste Noot', maandag 1 juni om 22.45 uur bij de NTR op NPO 2.
https://npo.nl/start/serie/het-uur-van-de-wolf
Meer artikels over NTR
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuwe documentaire 'The Cult of the Real Housewife' op TLC
- De WK-koorts begint bij Ziggo Sport
- Wilfred Genee presenteert nieuw programma 'Mi Dushi: Wat is dan liefde?'
- Wie wordt de beste danser van de Lage Landen en wint 'So You Think You Can Dance'?
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Ontdek wat er in juni op STAR Channel te zien is
- Schatten, bevroren wegen en geheime levens: ontdek het in juni op The HISTORY Channel
- De Meilandjes herontdekken hun nieuwe Italiaans vakantiehuis: 'Het is wel oud hé!'
- 'Tot De Laatste Noot': over ouder wordende operazangeressen
- Veel actie maandag in een nieuwe aflevering van 'Blauw'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Maastricht
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM op 5' over bijzonder opnames van The Nits
- Belle Perez brengt live haar grootste hits tijdens De Foute Party van Qmusic
Multimedia SPOTLIGHT
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
-
Bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
-
Jade Mintjens in gloednieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
Kijktip van de dag
Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.