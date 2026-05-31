De Meilandjes herontdekken hun nieuwe Italiaans vakantiehuis: 'Het is wel oud hé!'

In 'Chateau Meiland La Dolce Vita' halen de Meilandjes de sleutel op van hun gloednieuwe Italiaanse vakantiehuis. Als de officiële overdracht achter de rug is, trekken ze meteen naar hun Italiaans stulpje om hun nieuwe verbouwproject te herontdekken.

Een verbouwproject dat bloed, zweet en tranen zal kosten, beseft Martien, die nu pas door lijkt te hebben dat het om een wel héél oud pand gaat. Maar dat zijn zorgen voor later, want eerst moet - uiteraard - de champagne ontkurkt worden om samen te kunnen klinken op een nieuw Meiland-avontuur.

In de nieuwe afleveringen van 'Chateau Meiland La Dolce Vita' stort de meest spraakmakende familie van de Lage Landen zich op de verbouwing van hun aangekochte stulpje in het sfeervolle wijndorp Mornico Losana. Ze zullen meteen de handen uit de mouwen moeten steken, want de meer dan 300 jaar oude woning stond jarenlang leeg en heeft duidelijk nood aan liefde én een grondige Meiland-make-over. Dat er tussen de bloedhete werkdagen en de verbouwchaos voldoende wijn zal vloeien, staat vast, want de woning was jarenlang eigendom van een lokale wijnbouwer.

In de vorige afleveringen van 'Chateau Meiland La Dolce Vita' trok de familie al naar Italië, waar Martien meteen zijn hart verloor aan de charme van het land. Tijdens die reis gingen de Meilandjes op zoek naar Martiens ultieme droom: een vakantiehuis onder de Italiaanse zon. Vanuit Milaan begon de zoektocht naar een geschikte woning, al genoot de Nederlandse familie onderweg vooral van het Italiaanse leven. De Meilandjes maakten kennis met lokale tradities, gerechten en bewoners, wat uiteraard zorgde voor de nodige chaos en humor. Uiteindelijk kochten ze een idyllisch vakantiehuis dat ze in de nieuwe afleveringen zullen renoveren van kop tot teen.

'Chateau Meiland La Dolce Vita', vanaf 31 mei elke zondag om 20.00 uur bij Play.