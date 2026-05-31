Schatten, bevroren wegen en geheime levens: ontdek het in juni op The HISTORY Channel

zondag 31 mei 2026

In juni brengt The HISTORY Channel een veelzijdige line-up met indrukwekkende verhalen, meeslepende avonturen en onthullende historische gebeurtenissen.

Vanaf maandag 1 juni ontdek je elke doordeweekse dag om 17.00 uur de nieuwe serie 'History’s Greatest Picks with Mike Wolfe', bekend van 'American Pickers'. Hier ontdek je samen met de gepassioneerde schatjager verborgen parels en worden bijzondere vondsten tot leven gebracht. Vanaf 3 juni keert 'Ice Road Truckers' elke woensdag om 20.30 uur terug naar de bevroren wegen van Noord-Canada, waar chauffeurs onder extreme omstandigheden moeten presteren. De nieuwe serie 'Secret Sex Lives of Tyrants' duikt vanaf 4 juni elke donderdag om 22.20 uur in de verborgen en vaak schokkende privélevens van beruchte dictators, waarbij de impact van hun persoonlijke drijfveren op de wereldgeschiedenis wordt blootgelegd.


'History's Greatest Picks With Mike Wolfe'
Vanaf 1 juni elke doordeweekse dag om 17.00 uur

Mike Wolfe heeft het allemaal gedaan: hij spoorde onvindbare objecten op, ontdekte verborgen schatten op de meest onverwachte plekken en onderhandelde met de meest intrigerende mensen. Als ultieme schattenjager begint hij aan een nieuw, spannend avontuur.

In 'History’s Greatest Picks' neemt Mike je mee langs fascinerende verhalen, epische reizen en legendarische vondsten van uitzonderlijke waarde. Van bizarre objecten tot zeldzame verzamelstukken met een ongelooflijke geschiedenis, met zijn kenmerkende enthousiasme en scherpe inzicht onthult hij de geheimen achter elke vondst en brengt hij het verleden tot leven.

'Ice Road Truckers'
Vanaf 3 juni elke woensdag om 20.30 uur

'Ice Road Truckers' keert terug naar de bevroren snelwegen van Noord-Canada, waar ervaren chauffeurs aan hun belangrijkste seizoen beginnen. Door stijgende temperaturen en de komst van een weg die het hele jaar door berijdbaar is en dus hun gevaarlijke routes dreigt te vervangen, staat er meer dan ooit op het spel. De chauffeurs haasten zich om essentiële voorraden af te leveren en misschien wel voor het laatst een goede boterham te verdienen.

'Secret Sex Lives of Tyrants', vanaf 4 juni elke donderdag om 22.20 uur
'Secret Sex Lives of Tyrants' onthult de verborgen privéwereld van enkele van de meest

beruchte dictators uit de geschiedenis. Met behulp van ingekleurde en geanimeerde archiefbeelden, aangevuld met deskundige duiding, onderzoekt de serie hoe seksuele machtsspelletjes, obsessies en misbruik hun leiderschap beïnvloedden, en soms zelfs het lot van hele landen bepaalden.

Van de geheime sekskamers van Muammar Gaddafi en de onverzadigbare driften van Fidel Castro, tot de politiek geladen affaires van Joseph Goebbels, de seksuele wreedheid van Saddam Hussein, het uitgebreide netwerk van concubines van Mao Zedong en de gewelddadige polygamie van Idi Amin: de serie laat zien hoe intieme verlangens werden ingezet als instrument van controle.

Gebaseerd op officiële getuigenissen, opnames, geruchten en dagboekfragmenten gaat 'Secret Sex Lives of Tyrants' verder dan sensatie en biedt het een scherp psychologisch en historisch onderzoek naar de wisselwerking tussen privégedrag en publieke macht.

Ook binnenkort te zien:

'History's Greatest Mysteries'
Vanaf 18 mei elke maandag om 20.30 uur

'World War II with Tom Hanks'
Vanaf 26 mei elke dinsdag om 21.25 uur

