'The Marvelous Mrs. Maisel' onthult officiële trailer voor seizoen vier

Prime Video heeft de officiŽle trailer vrijgegeven voor het aankomende vierde seizoen van 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Het vierde seizoen maakt zijn langverwachte debuut op 18 februari, met twee nieuwe afleveringen die elke vrijdag verschijnen gedurende vier weken.

Het is 1960 en er hangt verandering in de lucht. Op zoek om haar act aan te scherpen, vindt Midge een baan met totale creatieve vrijheid. Maar de toewijding aan haar vak - en de plaatsen die het haar brengt - creëert een kloof tussen haar, haar familie en vrienden om haar heen.

Het scherpe, compromisloze en hilarische nieuwe seizoen bevat gastoptredens van Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters, en Jason Alexander.

'The Marvelous Mrs. Maisel', van de bekende maker Amy Sherman-Palladino en uitvoerend producent Daniel Palladino, is geschreven en geregisseerd door Sherman-Palladino en Palladino, en heeft Emmy-winnares Rachel Brosnahan, viervoudig Emmy-winnaar Tony Shalhoub, tweevoudig Emmy-winnaar Alex Borstein, Emmy-genomineerde Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, en Emmy-winnaar Luke Kirby in de hoofdrollen.

Het nieuwe seizoen verschijnt op 18 februari 2022 op Prime Video.