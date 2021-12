'The Book of Boba Fett' nieuw en exclusief op Disney+

Disney+ kondigde vandaag aan dat 'The Book of Boba Fett' - de nieuwe serie van Lucasfilm waar naar gehint werd in een verrassende scène na de aftiteling van de seizoensfinale van 'The Mandalorian' – exclusief op de streamingdienst in première gaat op woensdag 29 december.