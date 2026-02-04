'Suddenly Amish' donderdag nieuw op TLC
De Amish-gemeenschap heeft een groot probleem: steeds meer jongeren verlaten de kleine geloofsgemeenschap, waardoor het voor de achterblijvers nog moeilijker wordt om een partner te vinden die geen bloedverwant is.
Om dit op te lossen, bedenkt bisschop Vernon een radicaal plan: zes buitenstaanders de kans bieden om Amish te worden. De zes die zich melden, hebben elk hun reden om zich aan te sluiten bij de traditionele gemeenschap waar een verbod geldt op elektriciteit, auto’s, telefoons en make-up. Voor de een is het een manier om de hectische moderne wereld te ontvluchten en simpeler te leven, voor een ander omdat ze zich aangetrokken voelt tot het traditionele rollenpatroon. Bij aankomst moeten de nieuwelingen meteen al hun moderne spullen inleveren, inclusief sieraden, moderne kleding en zelfs het elektronische gehoorapparaat van een van de deelnemers. Na één maand wordt besloten of ze mogen blijven. Maar houden ze het überhaupt wel zo lang vol in deze ouderwetse wereld?
'Suddenly Amish', vanaf donderdag 5 februari om 20.30 uur op TLC.
https://www.tlc.com
Maakt Pommelien Thijs met negen nominaties haar favorietenrol waar? Want ook Zwangere Guy en Dressed Like Boys maken kans op meerdere prijzen. Zet je schrap voor hét muziekfeest van het jaar met optredens van Pommelien Thijs, Metejoor, Bazart, Zwangere Guy, Red Sebastian, Dressed Like Boys, Kaat Van Stralen en Axelle Red.
'De MIA's 2025', om 20.55 uur op VRT 1.