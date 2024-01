'Stranger Things' start met productie van seizoen 5

Netflix heeft bekendgemaakt dat de productie van het nieuwe seizoen van 'Stranger Things' officieel van start is gegaan. Met een overweldigende 140,7 miljoen views voor het vierde seizoen en een indrukwekkende verzameling van meer dan 70 awards, is bevestigd dat het langverwachte vijfde seizoen tevens het laatste zal zijn.

'Stranger Things' is een ode aan de klassieke genre films uit de jaren ‘80, die een hele generatie betoverden. 'Stranger Things' is een thriller-drama dat zich afspeelt in het op het eerste gezicht normale stadje Hawkins, Indiana. Wanneer een jongen uit het niets verdwijnt, zoeken vrienden en familie naar antwoorden en worden meegesleept in gevaarlijke gebeurtenissen met soms fatale afloop. Onder het oppervlak van hun alledaagse stadje schuilt een bovennatuurlijk mysterie, met geheime overheidsexperimenten en een gevaarlijke poort naar een krachtig maar duister rijk. Vriendschappen worden getest, levens zullen veranderen, en Hawkins, evenals de rest van de wereld, zal nooit meer hetzelfde zijn.

'Stranger Things', gecreëerd door The Duffer Brothers, maakte zijn debuut op Netflix in juli 2016 en groeide snel uit tot een van de populairste series ooit. Met meer dan 140,7 miljoen wereldwijde views voor het vierde seizoen, bracht de show een nostalgische heropleving van een aantal klassiekers uit de jaren ‘80, van Eggo-wafels tot de heropleving van Kate Bush's 'Running Up That Hill'. De serie heeft wereldwijd meer dan 70 awards gewonnen, waaronder Emmy's en de Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series.

Fans hebben bovendien 6 november uitgeroepen tot internationale 'Stranger Things Day', de dag waarop Will Byers als vermist werd opgegeven. Een speciale dag om hun liefde voor 'Stranger Things' met de wereld te delen. Seizoen 5 is aangekondigd als het laatste seizoen van 'Stranger Things'.