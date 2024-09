Spraakmakend seizoen van 'Sister Wives' op TLC

De polygame droom van Kody Brown en zijn 'Sister Wives' spat definitief uiteen in het nieuwe spraakmakende seizoen. Nadat Christine al was vertrokken en ook de relatie met Janelle was verbroken, staat nu Meri op het punt hun spirituele huwelijk op te zeggen.

Zij ziet het als een onvermijdelijke stap sinds Kody expliciet heeft aangegeven dat hij geen gevoelens meer voor haar heeft – iets wat zij eigenlijk al meer dan tien jaar zo voelt. Kody zelf ervaart het als een bittere pil nu zijn ideaal van een groot meervoudig gezin voorbij is. Ook Robyn is er verdrietig om, omdat zij juist graag met de andere vrouwen wilde samenleven. Wat overblijft is het stuk land dat ze met zijn allen kochten om huizen op te bouwen, maar dat nu nog kaal is, terwijl de fikse schuldenlast ondertussen doorloopt.

Christine heeft al afstand gedaan van haar deel, maar wat doet de rest? En willen Kody en Robyn er überhaupt nog zelf wel wonen? De drie vertrokken vrouwen geven in elk geval aan blij te zijn met hun nieuwe leven buiten het gezin. Vooral Christine zegt dat ze erg gelukkig is nu ze als single weer aan het daten is. Toch zal iedereen wel contact blijven houden, al is het maar via de kinderen. Zo zien Christine, Robyn en Kody elkaar op de babyshower van Mykelti die zwanger is van een tweeling. Maar aan de spanning in de kamer is te merken dat de wonden nog zeker niet geheeld zijn.

'Sister Wives', vanaf woensdag 18 september om 21.30 uur op TLC.