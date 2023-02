Sport documentaireserie 'All-in:Team Jumbo-Visma' op Prime Video in de Benelux

Een uniek kijkje achter de schermen van 's werelds beste wielerploeg, waarin Jonas Vingegaard dankzij ijzersterk ploegenspel de Tour de France wint, Wout van Aert het groen en Tom Dumoulin zijn afscheid regisseert.

Voor de zesdelige sport documentaireserie 'All-in: Team Jumbo-Visma' is, de volgens UCI ranking beste wielerploeg ter wereld, een jaar lang achter de schermen gevolgd. In het ongekende succesjaar 2022, waarin de ploeg de Tour de France wint, is niets verborgen gebleven voor de camera’s, wat een unieke inkijk geeft in de succesformule van de wielerploeg. In de sportdocumentaireserie, geproduceerd door Southfields Stories, zien we de kopmannen Wout van Aert, Tom Dumoulin, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic niet alleen op de fiets en rondom de koers, maar ook in hun privéleven. Het resulteert in een onthullend document waarin niets geheim blijft. De felle discussies in de bus, twijfels op de hotelkamer, de pijn van verliezen en de zoete smaak van winnen: alles is in beeld.

In de sportdocumentaireserie is de kijker er vanaf het eerste moment bij. Op het trainingskamp eind 2021 legt sportief directeur Merijn Zeeman de basis om tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar van de troon te stoten. Via de voorbereidende koersen en hoogtestages is van binnenuit zichtbaar hoe de grootste ambitie wordt waargemaakt: de Tour de France winnen. Waar iedereen erop rekent dat de ervaren Primoz Roglic de aangewezen man namens Team Jumbo-Visma is om het geel te veroveren, is het juist zijn leerling Jonas Vingegaard die de grootste wielerwedstrijd ter wereld wint. Wout van Aert maakt het succesverhaal compleet door ook nog de puntentrui te winnen. Het is voor het eerst in 25 jaar dat een ploeg zowel de gele als de groene trui mee naar huis neemt en bovendien sleept het team ook nog de bolletjestrui én zes etappezeges in de wacht.

Maar er is meer dan alleen de Ronde van Frankrijk. Zo zien we ook Tom Dumoulin die weer op de fiets stapt na een sabbatical. Zijn zoektocht begint met een hoogtestage in Colombia, maar in de Giro d’Italia blijkt dat een terugkeer aan de top er niet meer in zit. Vrij snel daarna besluit hij zijn fiets voorgoed op te bergen, wat leidt tot een openhartige Dumoulin op het strand in Sydney.

'All-in: Team Jumbo-Visma' is een sport documentaireserie over vriendschap, teamspirit, twijfels, de pijn van het vallen en de vreugde van het opstaan. 'All-in: Team Jumbo-Visma' is geproduceerd door Southfields Stories. Auteur Frank Heinen heeft actief meegeschreven aan de serie. Ook komen onafhankelijke experts aan het woord, zoals wielerjournalisten en voormalig topwielrenner Tom Boonen.

De sport documentaireserie 'All-in: Team Jumbo-Visma' gaat op 1 maart exclusief in première op Prime Video in de Benelux.