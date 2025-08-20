'Say Yes To The Dress Benelux' is vanaf donderdag terug op TLC

Fred van Leer verwelkomt weer bijzondere bruiden in een nieuw seizoen van 'Say Yes To The Dress Benelux'. In de eerste aflevering zien we niemand minder dan Natascha Froger (41) die samen met Fred op zoek gaat naar haar droomjurk.

Natascha heeft de afgelopen periode hard haar best gedaan om af te vallen en is inmiddels 15 kilo kwijt. Ze is trots op het resultaat en wilt daarom ook een jurk waarbij haar slanke taille goed geaccentueerd wordt. Daarnaast heeft haar toekomstige echtgenoot Matthijs totaal geen weet van haar bezoek aan Fred en wordt het een échte verrassing voor hem wanneer Natascha richting het altaar loopt in een schitterende 'echte' trouwjurk.

We ontmoeten ook Dilara (27) zij is vanwege chemokuren veel aangekomen en is hierdoor ook haar verloren. Dit beiden zorgt voor flink wat onzekerheid over haar uiterlijk. Fred probeert Dilara zo goed mogelijk bij te staan tijdens de zoektocht naar dé jurk waar zij zich weer prettig en zelfverzekerd in voelt. Van emotionele familiemomenten tot persoonlijke mijlpalen, elke aflevering toont hoe bijzonder het vinden van de perfecte trouwjurk kan zijn. De rest van het nieuwe seizoen zit wederom weer boordevol ontroerende, inspirerende en soms hilarische momenten waarbij Fred af en toe ook weer tussen bruid en zeer kritische bruidsentourages moet springen...

'Say Yes To The Dress Benelux', vanaf donderdag 21 augustus om 20.30 uur op TLC.