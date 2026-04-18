Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Rube neemt Lars in vertrouwen. Jan stort zijn hart uit en Stefanie stelt zich vragen over Cédric. Jan zet Brahim aan de deur. Kiki vindt dat de situatie uit de hand loopt. Ze wil dat Mathias met Jan praat. Niko grijpt in als Ilja gevaar loopt. Er vliegt een baksteen door het raam van Jan & Alleman. Simon ontgoochelt zijn grootouders. Jan krijgt het advies om vrede te sluiten met Claudine.

Maandag 20 april 2026 - aflevering 7866

Rube kan zichzelf er niet toe brengen om zijn moeder te confronteren. Aan Lars vertelt hij waarom. Jan stort zijn hart uit bij Lucy. Stefanie vraagt zich af wat Cédric in zijn schild voert.



Dinsdag 21 april 2026 - aflevering 7867

Stefanie is enthousiast over de interessante wending in de moordzaak. Rube durft het eindelijk aan om zijn moeder te confronteren. Jan zet Brahim aan de deur in de Jan & Alleman. Kiki vindt dat de situatie de spuigaten uitloopt.

Woensdag 22 april 2026 - aflevering 7868

Rube wijst Stefanie erop dat ze mogelijk gevaar loopt door zich in de moordzaak te verdiepen. Niet veel later ontvangt ze een dreigende boodschap op haar voicemail. Kiki wil dat Mathias met Jan praat voor hij al hun klanten wegjaagt.

Donderdag 23 april 2026 - aflevering 7869

Niko ziet hoe Ilja gevaar loopt en moet ingrijpen. Stefanie ontvangt een bericht waarin duidelijk wordt gemaakt wat er met haar zal gebeuren als ze doorgaat met haar podcast. Jan wordt opgeschrikt door een baksteen door het raam van de Jan & Alleman.

Vrijdag 24 april 2026 - aflevering 7870

Maryse en Gerard zijn diep ontgoocheld in Simon. Simon begint aan zichzelf te twijfelen. Niko voelt zich onrechtvaardig behandeld. Emiel helpt Brahim om de mancave op te ruimen. Lucy adviseert Jan om vrede te sluiten met Claudine.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

