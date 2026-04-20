VRT Canvas brengt documentaire 'Dennis Tyfus - Eindelijk op canvas'

Dennis Tyfus (°1979) is sinds de late jaren 90 een vaste waarde in de Antwerpse kunstscene. Als beeldend kunstenaar, muzikant, radiomaker, uitgever en organisator werkt hij vaak zelf-organiserend en buiten het institutionele kunstcircuit om.

Dat belet hem niet om toch een groot en divers publiek te bereiken. Vooral zijn zelfportretten genieten veel bijval.

'Wat me aan Dennis’ zelfportretten fascineert is de extreme tekenkwaliteit, die eigenlijk heel klassiek is. En ook hoe obsessief dat gemaakt is.' Luc Tuymans (Belgisch kunstschilder)

De documentaire 'Dennis Tyfus – Eindelijk op canvas' start in januari 2025 wanneer een eerste lading blanco canvassen bij Dennis thuis wordt geleverd. Voor het eerst schildert hij met olieverf. Het doel? Een expo in Rome aan het eind van dat jaar. Een risico, lijkt het, maar voor Dennis zelf brengt het de frisheid en de onvoorzichtigheid die hij nodig heeft. Improvisatie is de rode draad in zowat alles wat hij doet. De documentaire volgt de aanloop naar de expo, maar is tegelijkertijd ook een portret van Dennis en zijn werk. De rode draad in zijn oeuvre is de continue zoektocht naar vrijheid en naar een manier om wat vastligt te bevragen. Zijn werk doet lachen, schudt mensen door elkaar, stemt tot reflectie en verbindt. Het is een uitnodiging om alles wat vreemd is te omarmen en om uit de vastgelegde kaders van onze maatschappij te breken.

'Ik denk dat Dennis wakker schudt. Hij toont dat er nog iets anders is. Iets vreemds, iets absurds. Dat niet alles in elkaar past zoals het zou moeten.' Anny De Decker (kunsthistorica en -critica)

'Dennis likes joyful disturbance. Thurston Moore' (Muzikant Sonic Youth)

'Ik denk dat Dennis op heel veel verschillende manieren erin slaagt om systemen waarin regels worden opgelegd te ontwrichten.' Sara Weyns (Directeur Middelheimmuseum)

'Er zijn niet veel ruimtes waar alles kan, maar in beeldende kunst... ​ Als je er zelf zo over denkt, kan alles.' Dennis Tyfus

Aan het woord in de documentaire: Dennis Tyfus, Luc Tuymans, Thurston Moore, Anny De Decker, Charline Tyberghein, Kris Delacourt, Gerard Herman, Peter Fengler, Sara Weyns en Tim Van Laere.

Een documentaire van Pieter Verbiest en Katherine Schmelzer (VRT Studio's).

'Dennis Tyfus - Eindelijk op canvas', dinsdag 21 april om 21.25 uur op VRT Canvas en VRT MAX.