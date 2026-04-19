Maandag in 'Het Uur van de Wolf': Dolly verenigt de Staten

Met meer dan 3000 geschreven liedjes en meer dan 100 miljoen verkochte platen is Dolly Parton de meest geliefde countryzangeres en -songwriter aller tijden. Lange tijd werd ze gezien als de karikatuur van countrymuziek en als een reactionair symbool van slechte smaak.

Maar tegenwoordig lijkt iedereen Parton te omarmen: Van drag queens tot countryliefhebbers, van heavy metal frontmannen tot popdiva’s. Voor sterren als Taylor Swift en Miley Cyrus is ze een voorbeeld als het gaat om authenticiteit en maatschappelijke impact. De documentaire Dolly verenigt de Staten laat zien hoe Parton, met haar kenmerkende peroxideblonde kapsel, ontwapenende humor en uitgesproken eigenheid, uitgroeide tot een verbindende figuur in een sterk gepolariseerd Amerika.

Partons levensverhaal, van haar jeugd in de arme Smoky Mountains tot wereldwijde faam, is de rode draad in de film. Met hits als Jolene, Coat of many colors en I Will Always Love You blijft ze generaties raken. Ze staat bekend om haar flamboyante uiterlijk, maar nog meer om haar vermogen om dat uiterlijk in te zetten als wapen tegen vooroordelen. Ze is niet vies van zelfspot: 'Als ik geen vrouw was geweest, was ik een dragqueen en een hele goede ook.' Telkens opnieuw laat ze zien dat ze haar eigen imago volledig in de hand heeft. Ze groeit uit tot een geliefde bondgenoot van de LGBTQ+-gemeenschap en blijft tegelijkertijd een rolmodel voor conservatieve gezinnen.

Hoewel ze zichzelf nooit een feministe heeft genoemd, geeft Dolly Parton een stem aan vrouwen die weinig gehoord worden. In de documentaire vertelt ze over haar lied Just Because I’m a Woman, geschreven na een conflict met haar man: 'My mistakes are no worse than yours — just because I’m a woman.' En in aangrijpende nummers als The Bridge en Down from Dover toont ze haar talent om de pijn, wanhoop en kracht van vrouwen te verwoorden.

De documentaire laat zien waarom Dolly voor velen meer is dan een ster. Ze is een symbool van empathie, veerkracht en verbondenheid en misschien wel de meest geliefde artiest van Amerika.

