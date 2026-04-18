Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Nancy heeft een mysterieuze afspraak. Febe wil graag meer privacy en Vince ergert zich aan het geplaag van Sunny. Peter legt zijn vermoedens voor aan Tom. Lyn wordt overvallen door woede en ongeloof. Bezoek bij Selin zorgt voor een verrassing van formaat. Robin bezoekt Therese in het ziekenhuis. Thilly krijgt een nieuwe zaak. Simonne praat in op Frank. Dieter is niet gelukkig met wat Nancy aan het doen is.

Maandag 20 april 2026 – aflevering 6060

De ernst van zijn training wordt duidelijk bij bepaalde keuzes die Andreas maakt. Nancy heeft een mysterieuze afspraak. Robin zit op hete kolen en niet alleen omwille van de uitslag van zijn examens. Febe wil graag meer privacy van haar vader krijgen.

Dinsdag 21 april 2026 – aflevering 6061

Nancy weigert Dieter meer te vertellen over haar vrolijke houding. Het geplaag van Sunny werkt Vince sterk op de zenuwen en hij vliegt uit. Peter besluit zijn vermoedens voor te leggen aan Tom.

Woensdag 22 april 2026 – aflevering 6062

Lyn wordt overvallen door een gevoel van woede en ongeloof. Een misverstand zorgt voor een zware vernedering bij Vince en dat drijft hem ver. Cézar vindt troost bij Niels. Selin krijgt bezoek van een geest uit het verleden en dat zorgt voor een verrassing van formaat.

Donderdag 23 april 2026 – aflevering 6063

De verjaardag van Brik levert hem iets extra's op. De eerste brouwsels van Waldek en Niels kunnen geproefd worden. Robin zoekt Therese op in het ziekenhuis. Thilly krijgt op het werk een nieuwe zaak toegewezen.

Vrijdag 24 april 2026 – aflevering 6064

Therese voelt zich heel ongemakkelijk en ook Selin is niet op haar gemak. Thilly gooit zich direct op haar nieuwe zaak. Simonne probeert Frank tot rede te brengen. Femke geniet na van een lekkere lunch. Wanneer Dieter verneemt waar Nancy mee bezig is, is hij allesbehalve gelukkig. Frank begrijpt de acties van zijn dochter niet.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

