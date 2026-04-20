Driedelige special volgt siamese tweeling Sheneeva en Chenelva op weg naar zelfstandigheid
Sheneeva en Chenelva delen letterlijk álles: hun bloedsomloop, hun achterhoofd en elke seconde van hun leven. De driedelige special van 'Je Zal Het Maar Hebben' duikt in de unieke wereld van de zussen.
De enige siamese tweeling van Nederland, laat zien dat hun fysieke verbondenheid hen er niet van weerhoudt om groot te dromen. Hoe geef je je eigen leven vorm als je werkelijk alles met je zus deelt?
Vijfentwintig jaar geleden werden Sheneeva en Chenelva geboren in Paramaribo. Al op jonge leeftijd kwamen ze naar Nederland voor medisch onderzoek, maar de realiteit was direct duidelijk: een scheiding is niet mogelijk omdat ze een belangrijk bloedvat delen. De jonge vrouwen zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden met een enorme bak aan energie, een flinke dosis humor en een eigenzinnige blik op het leven. In deze special zien we hoe ze hun eigen pad uitstippelen, met als stip op de horizon een zo zelfstandig mogelijk bestaan.
Sinds een jaar woont de tweeling bij hun zus Rosianne in Almere. Omdat zij daar samenwoont met haar partner en twee jonge kinderen, is de beschikbare ruimte in huis beperkt. Daarom werkt het gezin aan een woonunit in de tuin, zodat de de zussen straks echt een eigen plek hebben om zich terug te trekken. Intussen wachten Sheneeva en Chenelva niet af en zetten ze zelf grote stappen richting zelfstandigheid: van de dagelijkse boodschappen en zwemlessen tot het avontuur van een eerste speeddate: de tweeling laat zich door niets of niemand tegenhouden.
Op social media zijn de zussen inmiddels een fenomeen. Met hun eerlijkheid en flinke dosis zelfspot groeien ze in rap tempo uit tot een TikTok-hit, al is er achter de schermen ook een andere realiteit. De medische uitdagingen blijven namelijk groot: door scoliose worden hun ruggen steeds krommer en een operatie is geen optie. Terwijl Rosianne alles op alles zet om hun pijn te verlichten, blijven de zussen met bewonderenswaardige levenskracht vooruitkijken.
De special toont een intiem en hoopvol portret van twee bijzondere jonge vrouwen die dromen, groeien en vooruitkijken.
De driedelige special is vanaf 21 april wekelijks om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3 en NPO Start.
- VRT Checkweken voeren strijd op tegen desinformatie
- Kijk het nieuwe seizoen van 'Anything But Gray' op HGTV
- De strijd barst los: 100 enthousiaste kandidaten, maar slechts 1 kan zich tot 'Homo Universalis' kronen
- ‘De Container Cup’ terug op Play: topsporters en BV’s opnieuw de arena in vanaf maandag
- Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe 'Blind Gekocht'-woning: 'Hier douche ik mij niet'
- VRT Canvas brengt documentaire 'Dennis Tyfus - Eindelijk op canvas'
- 'Volle Zalen' dinsdag met Jörgen Raymann
- 'BinnensteBuiten' over 75 jaar Molukse trots in Nederland
- Maandag in 'Het Uur van de Wolf': Dolly verenigt de Staten
- Radio 1-luisteraars maken opnieuw statement voor vrede: 'Imagine' van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Henkjan Smits valt in bij 'FM op 5'
- DINO wint MNM Start to dj 2026
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
-
Ex-coaches grijpen de macht in 'The Voice'
-
Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice'
-
Netflix deelt officiële trailer van nieuwe actiethriller 'Man on Fire'
-
'Welkom in de praktijk van dokter Lemmelijn'
-
'MasterChef'-jury krijgt het aan de stok met Ruben Van Gucht
-
Netflix dropt trailer van tweede seizoen 'Haantjes'
-
'True Crime Belgium' over de Bende van horen, zien en zwijgen
-
Marco Borsato negende gast in 'Sergio in Italië'
-
Deze 'Mol'-kandidaat moet na de derde aflevering naar huis
-
Eerste 'Blind Gekocht'-koppel zorgt meteen voor verwarring
-
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
-
Kijk nu de trailer van 'Half Man' op HBO Max
-
Emotionele Natassia past haar trouwjurk
-
Het gaat stuiven in 'Thuis'!
-
'Hakken over de Sloot' seizoen 2 is terug op Prime Video
-
'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' nieuw op Disney+
-
Bekim uit 'De Trein' krijgt oproep over gewapende man in station
-
Dit zie je deze week in 'Hacked' op Streamz
-
Ezra brengt zijn 94-jarige steunpilaar mee op het podium in 'SYTYCD'
-
Matteo Simoni te gast in eerste 'A-typisch' op Streamz
-
Jade Mintjens in 'Sergio in Italië' over de afwijziging die haar carrière lanceerde
-
Zwangere Guy eerlijk over zijn strijd met alcohol in 'Sergio in Italië'
-
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
-
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
-
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
Ex-profwielrenner Greg Van Avermaet en ex-profvoetballer en voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme zijn nu toppers op de gravelbike. Wie van hen blijkt de sterkste in de zeven disciplines in de container?
'De Container Cup', om 22/20 uur op Play.