Driedelige special volgt siamese tweeling Sheneeva en Chenelva op weg naar zelfstandigheid

Sheneeva en Chenelva delen letterlijk álles: hun bloedsomloop, hun achterhoofd en elke seconde van hun leven. De driedelige special van 'Je Zal Het Maar Hebben' duikt in de unieke wereld van de zussen.

De enige siamese tweeling van Nederland, laat zien dat hun fysieke verbondenheid hen er niet van weerhoudt om groot te dromen. Hoe geef je je eigen leven vorm als je werkelijk alles met je zus deelt?

Vijfentwintig jaar geleden werden Sheneeva en Chenelva geboren in Paramaribo. Al op jonge leeftijd kwamen ze naar Nederland voor medisch onderzoek, maar de realiteit was direct duidelijk: een scheiding is niet mogelijk omdat ze een belangrijk bloedvat delen. De jonge vrouwen zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden met een enorme bak aan energie, een flinke dosis humor en een eigenzinnige blik op het leven. In deze special zien we hoe ze hun eigen pad uitstippelen, met als stip op de horizon een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Sinds een jaar woont de tweeling bij hun zus Rosianne in Almere. Omdat zij daar samenwoont met haar partner en twee jonge kinderen, is de beschikbare ruimte in huis beperkt. Daarom werkt het gezin aan een woonunit in de tuin, zodat de de zussen straks echt een eigen plek hebben om zich terug te trekken. Intussen wachten Sheneeva en Chenelva niet af en zetten ze zelf grote stappen richting zelfstandigheid: van de dagelijkse boodschappen en zwemlessen tot het avontuur van een eerste speeddate: de tweeling laat zich door niets of niemand tegenhouden.

Op social media zijn de zussen inmiddels een fenomeen. Met hun eerlijkheid en flinke dosis zelfspot groeien ze in rap tempo uit tot een TikTok-hit, al is er achter de schermen ook een andere realiteit. De medische uitdagingen blijven namelijk groot: door scoliose worden hun ruggen steeds krommer en een operatie is geen optie. Terwijl Rosianne alles op alles zet om hun pijn te verlichten, blijven de zussen met bewonderenswaardige levenskracht vooruitkijken.

De special toont een intiem en hoopvol portret van twee bijzondere jonge vrouwen die dromen, groeien en vooruitkijken.

De driedelige special is vanaf 21 april wekelijks om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3 en NPO Start.