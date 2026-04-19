'BinnensteBuiten' over 75 jaar Molukse trots in Nederland

Ter gelegenheid van 75 jaar Molukse trots in Nederland maakt KRO-NCRV een bijzondere aflevering van 'BinnensteBuiten'. De special laat zien hoe de Molukse gemeenschap haar geschiedenis, tradities en eetcultuur levend houdt, van de eerste generatie tot nu.

In 1951 komen de eerste Zuid-Molukse militairen met hun gezinnen per schip in Rotterdam aan. Voor tijdelijk verblijf, denkt iedereen. Zij kunnen niet in de republiek Indonesië blijven, omdat ze in de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië aan de kant van de Nederlanders vechten. Met de gedachte weer terug te kunnen keren naar een eigen land en hun eigen republiek, verblijven de ruim 12.000 Molukse mensen onder sobere omstandigheden in verschillende woonoorden, zoals omgebouwde voormalige concentratiekampen (bron: NPO Kennis)

Dat is dit jaar 75 jaar geleden. Hun beloofde land kwam er niet en ze bleven in Nederland wonen. 'BinnensteBuiten' laat zien hoe de Molukse gemeenschap haar geschiedenis, tradities en eetcultuur doorgeeft van generatie op generatie.

Architectuurhistoricus Valentijn Carbo bezoekt één van de recent vernieuwde barakken in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Hij vertelt over de woon- en leefomstandigheden van Molukse gezinnen in de jaren ’50 en ’60 en maakt de geschiedenis voelbaar.

Het zogenoemde Ambonezenbosje in Groningen is een stiltegebied op de plek waar tot 1961 Molukse gezinnen in een barakkenkamp woonden. Nu is het een herinneringsbos en toevluchtsoord voor vogels en vleermuizen langs de kust geworden. Anitha Hallatum wordt in het kamp geboren en vertelt op deze plek over haar herinneringen aan haar Molukse vader en Nederlandse moeder.

In de rubriek vakwerk laat markeerder Joe Patty zien hoe je tatoeages aanbrengt met een houten stokje, op traditionele Molukse wijze. Oorspronkelijk stonden de tatoeages symbool voor families, dorpen of clans.

Kok Jetske van den Elsen kijkt in de keuken van chef Vanessa Wattimena. Ze gebruikt de traditionele recepten van haar oma Rie om de rijke cultuur van de Molukken via eten over te brengen.

De speciale aflevering van 'BinnensteBuiten' over 75 jaar Molukse trots in Nederland is te zien op maandag 20 april om 19.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.